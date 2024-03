María Vicente se lesiona de gravedad en el Mundial de Glasgow: "Por favor, no..."

La joven atleta española María Vicente, una de las candidatas a medalla para España en el Mundial de Pista Cubierta de Glasgow, se ha lesionado hoy cuando estaba compitiendo en salto de altura. La barcelonesa se ha roto en mitad de la carrera hacia el listón, llevándose la mano a la zona del tendón de Aquiles. La atleta de 22 años ha roto a llorar apoyada en la colchoneta y con evidentes gestos de dolor.

"No, por favor. No, por favor...", se escucha lamentarse a María Vicente en el momento justo posterior a su lesión. La barcelonesa, que llegaba a la cita con la mejor marca mundial de la temporada, había comenzado muy bien la competición tras ser la más rápida (8.07) en los 60 metros vallas, pero se ha lesionado en uno de sus intentos de la prueba de salto de altura.

Las asistencias médicas han acudido de forma rápida a atender a la joven atleta española, que ha sido retirada en camilla del estadio Emirates Arena de Glasgow.

María Vicente, tras lesionarse en el salto de altura | Efe

Rotura completa de tendón de Aquiles, adiós al 2024

Las primeras informaciones que han llegado desde Glasgow confirman los peores presagios para la atleta catalana. Según ha confirmado la propia María Vicente sufre una rotura completa del tendón de Aquiles.

"Por lo que han visto los servicios médicos es rotura completa del tendón de Aquiles. Cuando hablemos con el doctor (Jordi Puigdellivol), que me operó del recto anterior del cuádriceps, que me operó muy bien y tuve una buena recuperación. Me operaré y empezaré la rehabilitación", ha explicado la atleta española.

"Quiero dar las gracias a todos por el ánimo y la bienvenida tras la lesión. Estad seguros que volveré, más fuerte espero. Solo puedo estar agradecida por lo que habéis hecho por mi. Volveré", indicó María Vicente entre lágrimas.

"No tenía ningún aviso previo. Me ha impactado mucho, he metido el apoyo y he escuchado un 'crack'. Solo hay que sumar uno más uno y ver lo que ha pasado. Estoy aún temblando, en shock. Sé que será más duro que la última vez pero espero volver", concluyó la atleta barcelonesa ante los medios.

Esta lesión supone un nuevo infortunio en la carrera de María Vicente, que a punto de cumplir los 23 años, ha sufrido otras lesiones graves. En febrero de 2022 se rompió el cuádriceps de la pierna izquierda y, unos meses después, acudió al Europeo de Múnich, donde se retiró después de tres saltos nulos en la longitud del heptatlón y posteriormente pasó por quirófano.

El infortunio quiso que esta nueva lesión de María Vicente haya sido en Glasgow, en la pista del Emirates Arena, la misma en la que en 2019 compitió con apenas diecisiete años en el Europeo de pista cubierta liderando a aquella joven generación que hoy es una realidad y de la que también formaron parte Jaël Bestué y Salma Paralluelo.

