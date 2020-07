El agente de Bale lo deja claro: "Le quedan dos años de contrato y no se irá"

En los últimos tiempos, Gareth Bale ha sido más protagonista fuera del campo que por sus acciones sobre el césped. Su etapa, tras la vuelta del fútbol por el confinamiento, será más recordada por sus gestos en la grada que por sus goles y carreras por la banda. En la vuelta del fútbol, se le ha visto utilizar un tubo a modo de prismáticos en el encuentro frente al Granada y ponerse la mascarilla como si fuera un antifaz en el partido frente al Alavés.

Para gestos, uno de los más recordados: cuando dejó claro al Real Madrid cuales eran sus prioridades. "Wales. Golf. Madrid. In that order" ("Gales. Golf. Real Madrid. En ese orden") decía aquel mensaje plasmado sobre una bandera de su país que a Bale hacía bastante gracia.

Sin embargo, parece que el futbolista galés continuará en el Real Madrid hasta que finalice su contrato, tal y como asegura su agente Jonathan Barnett, en un entrevista con la BBC: "Gareth está bien. Le quedan dos años en su contrato. Le gusta vivir en Madrid y no va a ninguna parte", asegura. Además, añade que no se marchará del Real Madrid a pesar de haber tenido pocos minutos de juego: "Es una gran pérdida que no esté en el equipo del Real Madrid en este momento pero no se irá", explica.

El agente de Bale cree que el responsable de los pocos minutos que está teniendo Bale es Zidane: "Sigue siendo tan bueno como cualquier otro en el equipo. Depende de Zinedine Zidane". Y confirma el interés de otros equipos por el galés: "Por supuesto que ha habido interés, pero apenas hay un club en el mundo que pueda permitírselo".

A pesar de que el rendimiento de Bale está muy lejos del que se esperaba cuando se le fichó allá por 2013, parece que su intención es finalizar su contrato, algo que ya ha repetido Jonathan Barnett en anteriores ocasiones.