Corre 61 kilómetros dentro de su casa como homenaje a los sanitarios españoles que luchan contra el coronavirus

Javier Muñoz Días-Castroverde ha rendido su particular homenaje a los servicios sanitarios que pelean contra el coronavirus en los hospitales de toda España corriendo 61 kilómetros en el salón de su casa.

Tardó diez horas y 31 minutos en cubrir esos 61 kilómetros, dando vueltas en el pasillo de cuatro metros de su casa.

La razón de elegir esa distancia es muy sencilla. Él mismo explica que es por el 061, el número que marcan muchos posibles infectados de coronavirus. Él mismo lo cuenta en su cuenta de Instagram.

Su entrenamiento como ironman le ayudó, pero poco a poco la claustrofobia de correr en un espacio tan reducido fue minando su resistencia.

"Me di cuenta de que me había metido en un laberinto. Me dije: `¡qué coño estás haciendo aquí?'", explica Javier a Antena 3 Deportes.

Pero fueron las cosas cuando llegó a los 45 kilómetros.

"Nunca mejor dicho, ahí llegó el muro. Ahí sí que me desplome", cuenta Javier.

“Hay que evadirse de lo que llega del exterior para no caer en un hoyo”, relata este atleta tras lograr su hazaña y rendir un bonito homenaje a los sanitarios españoles.