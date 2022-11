22 mujeres paracaidistas saltan juntas en formación y consiguen el récord de España

Nunca antes 22 mujeres habían volado unidas creando una formación perfecta. Ha ocurrido en el cielo de Sevilla, en España donde ellas han hecho historia al ser la primera vez que un grupo de mujeres españolas salta de paracaídas juntas alcanzando el récord del país.

La primera vez en la historia

Una gesta que como las protagonistas confirman no ha sido fácil. "Hemos necesitado mucha confianza y bastantes entrenamientos juntas, porque no es sencillo juntar a mucha gente, a diferentes mujeres con las que no has saltado nunca", cuenta Laura Llanza, paracaidista.

El grupo lo componen 22 mujeres de toda España que son paracaidistas y que pertenecen a diferentes categorías dentro del deporte extremo. Un dato importante porque no solo es un reto conseguir una formación perfecta entre varios paracaidistas, sino conseguir que todas sean mujeres, ya que no es habitual encontrar mujeres paracaidistas.

En el paracaidismo solo el 7% son mujeres

No llegan a un 10% las mujeres que practican este deporte extremo, un mundo dominado por hombres que como ellas son amantes del paracaidismo. Por eso, hacer historia y conseguir el récord no era la única meta, también atraer a más mujeres. "El objetivo tras conseguir el récord es animar a más mujeres a que se unan a esta aventura", explica Lucia Valera, paracaidista.

Desde aquí lanzan un llamamiento para más atrevidas que les apasione la adrenalina y el deporte y que quieran volar y caer a 10 metros por segundo la velocidad a la que iban las 22 protagonistas.

Una gesta que emociona ver.