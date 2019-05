'Vetusta Morla' y 'Noel Gallagher's High Flying Birds' consagran al Warm Up como uno de los grandes festivales

Tres años. Tres ediciones. Tres sold out. Warm Up se despidió de Murcia con lleno absoluto dos noches seguidas, congregando a 56.000 personas entre viernes y sábado en el recinto principal de conciertos, que ha aumentado este año su aforo en cerca de 2.000 personas diarias.

Este sábado se celebró la segunda y última jornada en el recinto murciano. El sonido folk de Alondra Bentley dio la bienvenida a los primeros festivaleros desde el Escenario Warm, que tan solo una hora después acogía el concierto de 'La M.O.D.A.', uno de los más multitudinarios del día gracias a un público entregado que coreó incansable temas como ‘1932’ o ‘Vasos Vacíos’.

Tras ellos, la fiesta siguió con el contagioso y sensual ritmo de 'Novedades Carminha', los hits rompepistas de ‘La Gran Esfera’ de 'La Casa Azul' y los himnos generacionales de 'Miss Caffeina'. Al caer el sol, 'Teenage Fanclub' inauguraba el escenario principal ante una fiel masa de seguidores que esperaba desde primera hora a los de Escocia.

Como no podía ser de otra forma, el directo de Noel Gallagher’s High Flying Birds arrasaba con temas como ‘If I Had a Gun' o la versión del clásico de los Beatles ‘All You Need Is Love', y revisitando canciones emblemáticas de Oasis como ‘Don’t Look Back in Anger’.

De los más esperados fue también el concierto de 'Vetusta Morla', demostrando una vez más, desde la inicial ‘Deséame suerte’ hasta la final ‘Los días raros’, que son los indiscutibles reyes del pop independiente en castellano.

'Two Door Cinema Club' no decepcionaron

La cita de este año se inauguró el viernes con la inconfundible y delicada voz de Zahara, presentando en directo el particular universo de ‘Astronauta’, su último disco, ante más de 10.000 asistentes.

Tras ella llegó 'Carolina Durante', una de las bandas más aclamadas de la primera noche en Murcia. Y es que temas de su recientemente publicado álbum debut, como ‘Las canciones de Juanita’ o ‘Joder no sé’, y hits ya emblemáticos como ‘La noche de los muertos vivientes’ o ‘Cayetano’ hicieron vibrar al público de principio a fin.

Además, los madrileños fueron protagonistas de uno de los momentazos de esta jornada inaugural, cantando a dúo con Amaia ‘Perdona ‘(ahora sí que sí)’.

La ganadora de Operación Triunfo 2017 volvía a subir al escenario pletórica tras abrir la sesión de conciertos el escenario principal, donde estrenó en directo su single ‘El relámpago’, el primer adelanto de su disco debut.

Alternando guitarra y piano, Amaia interpretó además alguna versión, como una juguetona interpretación del hit de Luis Miguel ‘Ahora te puedes marchar’, conquistando a los asistentes con su honestidad.

La garra y la experiencia de 'The Jesus and Mary Chain' y 'Two Door Cinema Club' fueron dos de los platos fuertes del viernes, demostrando con sendos directos por qué ocupaban las letras grandes del cartel.