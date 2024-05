Tres festivales que no te puedes perder esta primavera, la recomendación de Mercedes Martín: "Pienso asistir a ellos"

¿Todavía no tienes pensado el festival al que vas a ir en los próximos meses? Ya ha quedado inaugurada la temporada de música al aire libre y nuestra presentadora de El Tiempo de Antena 3, Mercedes Martín, conoce muy de cerca algunos de ellos. Tiene claro que va a ir, en concreto, a tres festivales que son puro espectáculo ahora que empieza el buen tiempo.

A la meteoróloga le encanta la música desde siempre. Ama todo tipo de artistas y es fan absoluta de los conciertos donde yace únicamente la buena vibra. Todavía recuerda cuando en 2009 acudió al Awakening Festival en Ámsterdam. En la entrevista que puedes ver en la parte superior al artículo, Mercedes Martín comenta que cuando tenía 21 años fue partícipe allí de un momento único que todavía recuerda. "Le tengo mucho cariño al homenaje que le hicieron a Michael Jackson en Awakening, dos días después de su muerte", ha compartido. Empezaron a cerrar los distintos escenarios del recinto en el que se celebraba, hasta que quedó "solo el principal" con un "repertorio dedicado a toda su carrera". Imagínate que suenan clásicos como Thriller, Rock With You o Beat It mientras atardece en la capital holandesa y estás rodeado de miles de personas de todas partes del mundo.

Pues un sentimiento parecido es el que puedes vivir en los festivales de los que habla ahora la presentadora. Además, están en nuestro país, no hace falta que tengas que irte muy lejos.

Noches del Botánico, "un festival comprometido con el medio ambiente"

El primero es el festival Noches del Botánico, que se celebrará en la Universidad de la Complutense de Madrid desde el 7 de junio al 27 de julio. "Es un sitio maravilloso, con conciertos de formato íntimo, una acústica excelente y un ambiente muy agradable", asegura Martín. Vivir la música en plena naturaleza es, sin duda, una experiencia onírica. Además, la meteoróloga subraya que se trata de un evento "muy comprometido con el medio ambiente" en España.

El evento cuenta este año con un cartel que viene pisando fuerte. Algunos de los artistas que acudirán serán: PJ Harvey, The Cult, Simple Minds o Pixies, entre otros. "Pienso asistir a estos conciertos", comparte la presentadora. También cantará allí la cantante inglesa Anohni Hegarty, líder de la banda Antony And The Johnsons. "Son increíbles", comenta Mercedes Martín sobre estos.

Cuenta atrás para el Primavera Sound 2024

En Barcelona ya ha arrancado la cuenta atrás para que de comienzo uno de los festivales más esperados del año en nuestro país: el Primavera Sound 2024. Es el otro acontecimiento que recomienda Mercedes Martín, entre otras cosas por el despliegue cultural que ofrecerá la Ciudad Condal entre el 29 de mayo y el 2 de junio. "Barcelona está repleta de arte, diseño, moda e incluso literatura", explica.

Este año priman en el festival las artistas femeninas. Destacan Lana del Rey, SZA, Charli XCX o MITSKI, y la jornada de estreno será totalmente gratuita.

Sónar, otro 'bombazo' que ensalza el valor de la cultura

El tercero de los festivales que te aconseja Mercedes Martín es el Sónar de Barcelona. Durante los días 13, 14 y 15 de junio tendrá lugar una serie de foros de debate, conferencias, clases magistrales y proyectos creativos que darán al espectador la oportunidad de aprender sobre la forma en la que la tecnología está cambiando la industria musical en la sociedad.

La posibilidad de conocer a gente diversa y de distintos sitios del mundo es una de las cosas que más destaca Mercedes Martín del Sónar. La capital catalana ya está calentando motores para al 31ª edición del mismo, un programa que deberá abandonar su sede de Montjuïc para celebrarse de forma íntegra en L'Hospitalet de Llobregat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com