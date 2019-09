El vestuario de Rosalía en el videoclip 'Yo x ti, Tu x mi', nuevo tema de la cantante catalana junto a Ozuna, ha sido el culpable de una nueva polémica.

El dibujo del pantalón amarillo de la cantante, una serpiente de cascabel acompañado por la frase 'Don't tread on me' ('No me pises'), corresponde a la Bandera de Gadsden, una bandera revolucionaria relacionada con el movimiento libertario.

Rosalía pasó de la moda a la política en tres minutos y 27 segundos, duración de su videoclip, juzgado por un supuesto intento de trasladar un mensaje anarcocapitalista.