Encuentran muerto al toro extraviado de una ganadería en Almenara tras una extensa búsqueda

La historia comenzó el pasado 12 de agosto, cuando una reconocida ganaderíade la localidad, propiedad de Juan Faet, descubrió que uno de sustoros había desaparecido. Este descubrimiento coincidió con un intento de robo en la finca, lo que inicialmente llevó a sospechar que el animal podría haber sido sustraído. Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad y no encontrar evidencia clara de robo, la hipótesis principal fue que el toro había huido, posiblemente asustado durante el intento de hurto.

Han logrado localizarlo en una zona remota

La preocupación aumentó a medida que pasaban los días sin noticias del animal. Se activó un dispositivo de búsqueda en Almenara, un municipio rodeado de campos y áreas de difícil acceso. El dispositivo involucró no solo a la Guardia Civil, sino también a voluntarios locales y miembros de la ganadería, quienes trabajaron incansablemente en la búsqueda. Las esperanzas de encontrar al toro aumentaron el pasado jueves de madrugada, cuando el operativo logró localizarlo en una zona remota, conocida como el Camí Malpas de la Partida Covatelles, en la parte alta del término municipal. Esta área, situada cerca del límite con los términos de la Vall d'Uixó y la Llosa, es conocida por su geografía accidentada, lo que dificultó los esfuerzos para acceder al lugar exacto donde se encontraba el animal.

En un comunicado, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, explicó que una vez localizado el toro, se había planeado reforzar el operativo para proceder a su rescate. Según Pérez, el objetivo era encontrar el lugar exacto donde se estaba escondiendo el animal para poder capturarlo de manera segura y devolverlo a la ganadería. Sin embargo, las autoridades y el equipo de rescate se encontraron esta mañana con la triste noticia de que el toro ya había fallecido. La noticia ha sido un duro golpe para los ganaderos y para todos los que participaron en la búsqueda.

La hipótesis de un posible accidente no se descarta

Las autoridades han señalado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas de la muerte del toro. Aunque la hipótesis de un posible accidente no se descarta, los investigadores no han descartado la posibilidad de que el animal haya muerto por causas naturales o incluso debido a algún acto de violencia que aún no se ha esclarecido. La Guardia Civil está trabajando con veterinarios y expertos en fauna para realizar una necropsia que permita obtener respuestas definitivas.

Este trágico desenlace ha provocado una ola de reacciones en la comunidad de Almenaray en las redes sociales. Muchos vecinos han expresado su tristeza y frustración, no solo por la pérdida del animal, sino también por las circunstancias que rodean su desaparición y muerte. El toro era considerado un símbolo de la ganadería local, y su pérdida ha dejado un vacío en la comunidad.

Preocupación por la vulnerabilidad de las fincas

Algunos ganaderos de la región han expresado su preocupación por la vulnerabilidad de sus fincas ante intentos de robo y han pedido a las autoridades locales y regionales que se fortalezcan las medidas de seguridad, incluyendo un mayor patrullaje en las zonas rurales.

A medida que la investigación continúa, la comunidad de Almenara sigue esperando respuestas sobre lo que ocurrió con el toro desaparecido.

