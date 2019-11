'The Wall', de Pink Floyd, celebra su 40 aniversario

El 30 de noviembre de 1979 salía a la venta uno de los discos que iban a marcar un antes y un después en la historia de la música universal. Los hombres que lo sacaron pertenecían a una banda de rock británica, que comenzaron a ver cómo las ventas enseguida se dispararon. A día de hoy, el número de copias vendidas en el mundo alcanza casi los 33.000.000 de discos.

Pink Floy comenzó a trabajar el álbum de 'The Wall' a principios de abril de aquel año. En noviembre, comenzaron a dar forma a lo que iba a ser un éxito entre las masas. Así, se movieron por distintos estudios de música en Inglaterra, La Costa Azul y Los Ángeles.

'The Wall' era un disco conceptual de ópera de rock que relataba la historia de Pink, una estrella de rock cansada de la realidad que vivía y para lidiar con ella comienza a construir un muro alrededor de él mismo como protección.

Cada canción era un momento en la vida de ese personaje y representaba ladrillo, que componían esa muralla protectora.

La situación social, económica y política de la época, su gran fuente de inspiración

El clima político, económico y social que reinaba a finales de los 70, principios de los 80 sirvió como una gran fuente de inspiración para la banda británica.

Por un lado, el marco político en el que se desarrolló el álbun se correspondió con la llamada Guerra Fría entre el mundo de occidente y de oriente. En su país, Reino Unido, Margaret Tatcher reconquistó las Islas Malvinas.

Debido al clima de crispación y hostilidad que se vivía por aquella época, Pink buscó en su álbum aislarse. Así, consiguió plasmas a la perfección un encierro ante el dolor acumulado y un cierto rechazo al contacto humano.

'Another brick in the wall', símbolo de Floyd

La canción fue número uno en Inglaterra y Estados Unidos, entre otros países. Roger Waters la compuso como protesta frente a la extrema influencia de los colegios británicos, especialmente los de educación privada. Hecho por el cual los coros del single están cantados por un grupo de niños.