elve un año más el festival Sonorama Ribera. Es su 22ª edición y su cartel augura unos días de diversión y buena música. El festival Sonorama 2019 se celebra del 7 al 11 de agosto en la localidad de Aranda de Duero, en Burgos. Estos son los artistas que pasarán por el festival cada día:

Miércoles, 7 de agosto

Ladilla Rusa, Mastodonte, Naranja, Presumido, Siloé.

Jueves, 8 de agosto

BAUER, Cat Dealers, Chicas gratis DJ’s, Claim, Crudo Pimento, David Kano, El Guapo Calavera, El niño de la hipoteca, Embusteros, Grises, Igloo, Innmir, La Orquesta Mondragón, La Regadera, Los Pilotos, Lígula, Marcos Gallo, Meridian, Mi Hermano y Yo, Miss Caffeina, Nerabe, Playa Cuberris, Polaroids, Serial Killerz, Taburete, Tarque, Tequila, The Futureheads, ToteKing + A Contra Blues,Varry Brava, Venturi, Yoghourt Daze

Viernes, 9 de agosto

AA Mama, Agoraphobia, Ale Acosta Fuel Fandango Dj Set, Australian Blonde, Ayoho, Berri Txarrak, Carlos Sadness, Chlöe’s Clue, Cupido, De Perdidos al Trío, Deacon Blue, Delaporte, DePedro, Deserie, Echo, Fuel Fandango, Full, Holly Miranda, Igor Paskual, Invisible Harvey, Invórtice, Javiera Mena, Juancho Marqués, Kill Aniston, Kuve, La Gusana Ciega, La Sonrisa De Julia, Lebowsky, Les Motriz, Ley Dj & David Van Bylen, Llorente, Los Caligaris, Los Vinagres, Love of Lesbian, Lunáticos, Marta Hammond, Memocracia, Meneo, Mon Dj, Morgan, Primal Core, Rayo, Second, St Woods, The Levitants, The Vaccines, Vancouvers, Vanessa Zamora

Sábado, 10 de agosto

Amable, Ballena, Balthazar, Basanta, Boogarins, Canard, Carolina Durante, Crystal Fighters, Delorean, Doctor Krapula, El verbo odiado, Ellas, Estereobrothers, Fangoria, Flanagan, Frikstailers Dj, Fru Katinka, Funicular, Funzo & Baby Loud, James Room & The Weird Antiqua, Joan as Police Woman, Julieta 21, Letissier, Luis Albert Segura, Luis Brea y el Miedo, Margaux, Mostaza Gálvez, Mucho, Muerdo, Nacho Cano, Nacho Vegas, Nadia Álvarez, Neku, Okills, Olivia, Perdiendo los Papeles, Rock Pálido, Rulo y la contrabanda, Shinova, Soledad Vélez, The Crab Apples, The Garlic Phantoms, The Rebels, Veintiuno, We Are Not Dj’s, Willy Naves, Zahara, Zazo Y Gxurmet & Vega Almohalla.

Domingo, 11 de agosto

Despistaos, Dinero, Kitai, La Excepción, Alexanderplatz, Ánima, Apartamentos Acapulco, Black TV, División Minúscula, Dixon, Lux Naturans, Niña Coyete Eta Chico Tornado, Nixon, Ruth Baker Band, Sierra, Trepàt, Bitches Deejays, Dj Ziry & Dj Filo, Hal 9000, Los Perlas, Rem Djs, She's A Star, Vicent Valera, We Are Not Dj's.