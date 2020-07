Sónar 2019: apertura del Sónar de Noche con más de 20 artistas

Segundo día del festival Sónar 2019. Hoy ya estará abierto también el Sónar de Noche que se celebra en la Fira Gran Vía en L'Hospitalet de Llobregat. Entre el festival Sónar de Día y el Sónar de Noche habrá más de 50 bandas.

VIERNES DÍA

El viernes 19 y el sábado 20 el festival Sónar de Día se alargará desde las 13h hasta las 23h. y se celebrará en la Fira Montjüic en Barcelona. El Sónar de Día contará con seis escenarios: SonarVillage, SonarDöme, SonarHall, SonarComplex, SonarXS y Sonar360º.

Estos son los grupos que verás el viernes por el día: Anna vs june, aleesha, artwork, bill kouligas, bruce brubaker & max cooper: glassforms, cascales, dellafuente, diego navarro, dj krush, fakethias, ha$lopablito, hibotep, Holly Herndon: PROTO, karcelen, k á r y y n, lomepal, lao & wasted fates (n.a.a.f.i.), lorenzo senni - stargate, los voluble: flamenco is not a crime, mans o, masego, maya jane coles presents nocturnal sunshine, muqata'a, quiet ensemble – back symphony, sebastian, shelly, virgen maria, ylia.

VIERNES NOCHE

El Sónar de Noche se celebra el viernes 19 y el sábado 20 de julio desde las 21h hasta las 07h en la Fira Gran Vía en L'Hospitalet de Llobregat. Para disfrutar de este evento hay cuatro escenarios habilitados para la ocasión: SonarClub, SonarPub, SonarLab y SonarCar.

Los artistas que pasarán por el Sónar de Noche son: Acid arab live, andy c, daniel avery, disclosure dj set, dj koze, dj seinfeld, enry-k, floating points (6h set), four tet, jarreau vandal, jlin, joseph capriati, mall grab, murlo (live av), octavian, peggy gou & palms trax, phran, sho madjozi, stormzy, tutu, underworld, vince staples.