O Son do camiño pone a Galicia en el mapa de los grandes festivales

Siempre que un festival debuta la gente tiene reservas. ¿Será bueno el recinto? ¿Será buena la organización? ¿Estará bien el sonido? ¿Habrá problemas con las barras o los puestos de comida?

El O Son do camiño respondió positivamente a todas esas preguntas. Una ciudad como Santiago perfectamente adaptada al turismo, una organización que dio muy pocos problemas y uno de los mejores escenarios principales que hay: el Monto de Gozo.

El primer día fue el del rock alternativo con las guitarras de Franz Ferdinand levantando a la gente para que The Killers remataran la jugada. La banda de Las Vegas liderada por Brandon Flowers cumplió y ofreció un fiestón correcto y previsible. Hora y media de concierto con gran sonido, sus mejores éxitos que la gente coreó y pocas sorpresas.

The Killers en el O Son do camiño | EFE

El segundo día fue el más eclético y variado. Residente (el cantante de Calle 13) puso al escenario principal a bailar con ritmos latinos y Two Door Cinema Club continuó con la fiesta a golpe de guitarra coreable.

La noche tuvo dos ganadores, Jamiroquai y La MODA. El primero ofreció uno de los conciertos más sólidos, potentes y brutales de todo el festival. Se permitió el lujo de no tocar “Virtual Insanity” pero regaló momentazos con “Canned Heat”, “Cosmic Girl” y el cierre en el que los bajos saturados de “Deeper Underground” hicieron vibrar a todo el público.

El segundo le metió tantas ganas, intensidad y buen rollo que consiguió conquistar a todos los que se agolparon en la cuesta del segundo escenario. La propuesta de estos siete chicos de Burgos es diferente e innovadora en el panorama español, una mezcla de punk, folk y rock con instrumentos como el saxofón, el acordeón o el banjo que te pone a saltar y bailar con mucha facilidad.

El tercer día fue el más abarrotado y tuvo dos de los mayores conciertos de todo el festival. La solidez y caña de León Benavente prepararon a la gente para la avalancha de clásicos de Lenny Kravitz.

Una banda espectacular que lleva tocando muchos años junta y un setlist soberbió en el que repaso lo mejor de su carrera. Rock, soul y r&b mezclados con mucha clase y una presencia en el escenario que sólo tienen las grandes estrellas. Sonaron temazos como “Fly Away”, “American Woman”, “Again”, “Were Are We Running”, “Let Love Rule” y “Are You Gonna Go My Way”. Con 54 años Lenny Kravitz sigue manteniendo su magia y su mojo.

Un momento del concierto que ha ofrecido el estadounidense Lenny Kravitz en el Festival O Son do Camiño | EFE

Martin Garrix fue el encargado de cerrar el festival con una sesión que hizo bailar a la gente mucho. El EDM es uno de los estilos de lo moda en todo el mundo y aunque de primeras no encaje con el rock o el indie del resto del cartel fue el punto final en todo lo alto perfecto para este festival.

Esperamos que el O Son do camiño haya llegado para quedarse y tengamos muchos años más de conciertos gigantes como los de Jamiroquai y Lenny Kravitz en el Monte do Gozo.