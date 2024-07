Ed Sheeran llega con su 'Mathematics Tour' a Madrid: cuándo y cómo comprar las entradas

Aunque hay quien discrepa de lo positivo de los conciertos multitudinarios, algo en auge en la capital, lo cierto es que la música en directo en Madrid congrega a masas. Hay quien dice que la magia de la cercanía se desvanece con estas fórmulas y que las salas estarían quedando cada vez más relegadas a un segundo plano. En esta ocasión, Ed Sheeran acaba de anunciar que su gira 'Mathematics Tour' recala en diferentes ciudades europeas, entre ellas se encuentra la cita en el Cívitas Metropolitano el 30 de mayo de 2025. Marsella (6 de junio), Roma (14 de junio), Lille (20 de junio), Stuttgart (29 de junio) u Oslo (26 de julio) serán el resto de lugares que tendrán la oportunidad de vivir el directo del cantautor y músico británico.

El Metropolitano cuenta con una capacidad para acoger a más de 70.000 personas. Precisamente, Sheeran hace este anuncio a tan solo unas horas de su llegada a nuestro país para actuar en O Monte de Gozo en Santiago de Compostela este sábado. El 5 de septiembre de 2025, cerrará el 'Mathematics Tour' en Dusseldorf. "La gira europea 2025 de Ed Sheeran comienza con nosotros", escribía en 'X' el estadio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Ed Sheeran?

Lo más importante, ¿cuándo se pueden comprar las entradas? Será a partir de las 9:00 horas del próximo 10 de julio cuando las entradas se pondrán a la venta a través de sus distribuidores oficiales y de su propia web. Además de esto, se llevará a cabo una preventa para los registrados en la web 48 horas antes. Tanto Ed Sheeran como su equipo disponen de "una postura estricta contra el uso de sitios no oficiales de venta de entradas para impedir que se abuse de los fans que intentan comprar entradas para sus conciertos".

De esta forma, se empleará una tecnología de venta de entradas móviles "especialmente desarrollada para garantizar que solo se compren entradas auténticas y evitar que los sitios de venta de entradas no oficiales y los vendedores no oficiales puedan lucrarse con ello".

El artista ha vendido casi 200 millones de discos en todo el mundo en los que ha mostrado su gran sensibilidad a la hora de contar todo tipo de historias en sus canciones y para conectar con su público. Las fechas de la gira europea son:

30 Mayo, España, Madrid, Cívitas Metropolitano

06 Junio, Francia, Marsella, Orange Vélodrome Stadium

14 Junio, Italia, Roma, T.B.A

20 Junio, Francia, Lille, Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy

29 Junio, Alemania, Stuttgart, MHPArena

05 Julio, Alemania, Hamburgo, Volksparkstadion

26 Julio, Noruega, Oslo, Ullevaal Stadion

02 Agosto, Suiza, Zürich, Stadion Letzigrund

08 Agosto, Belgica, Antwerp, Middenvijver Park

16 Agosto, Polonia, Wroclaw, Tarczyński Arena

23 Agosto, Suecia, Stockholm, Strawberry Arena

29 Agosto, Dinamarca, Copenhagen, Øresundsparken

30 Agosto, Dinamarca, Copenhagen, Øresundsparken

05 Septiembre, Alemania, Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

Los precios de las entradas

Por el momento, lo que se conoce sobre el precio de las entradas para ver al cantante británico es lo siguiente:

Precio 1: 115€ + gastos

Precio 2: 100€ + gastos

Precio 3 (Pista): 95€ + gastos

Precio 4: 85€ + gastos

Precio 5: 55€ + gastos

Precio 6: 45€ + gastos

Precio 7: 25€ + gastos

Las entradas para este concierto son nominales y exclusivamente digitales para móviles. Solo podrán descargarse desde la app de Ticketmaster.es en el móvil cuatro días antes del concierto.

'Autumn Variations'

'Autumn Variations' es el último disco que publicó Ed Sheeran, el pasado mes de septiembre, una exploración de las emociones "del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad". Este era su segundo disco en 2023, puesto que antes había lanzado '- (Substract)' en mayo, y que ya tuvo como productor al miembro de The National Aaron Dessner. Su discografía cuenta con varios títulos superventas, desde su debut con '+ (Plus)' (2011), al que siguieron 'x (Multiply)' (2014), '÷ (Divide)' (2016), 'No. 6 Collaborations Project' (2019) y '= (Equals)' (2021).

