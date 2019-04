Shakira y otros artistas acusados de plagio en la letra de sus canciones

Los cantantes colombianos, Shakira y Carlos Vives, han sido el objetivo de los focos mediáticos en la mañana de este miércoles. Ambos cantantes han tenido que asistir al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid para demostrar que su canción 'La Bicileta' no había sido plagiada, tras la demanda presentada por el cantante cubano Liván Castellano Valdés, alias Livam.

Esta no es la primera vez que un artista declara ante un magistrado para defenderse de una acusación de tal magnitud. En el caso de la colombiana, no era la primera vez que asistía a un juzgado. Su himno del mundial de fútbol de 2010 'Waka Waka' estuvo bajo sospecha, incluido con el baile. Finalmente, la acusación no llegó a prosperar.

Casos como estos los encontramos en muchos 'hits' de varios artistas de reputación internacional, como cuando Michael Jackson lanzó en 1992 su single 'Will you be here'. Finalmente, se demostró que el 'Rey del Pop' había plagiado el tema 'Cigni di Balaka' de Albano.

La mayoría de los artistas apelan a que no hay intencionalidad, pero cuando se demuestran los hechos, reconocen su involuntariedad. Aunque en la era de Internet demasiados parecidos hacen razonablemente sospechar.

