Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes: "No me gusta el mundo que tocó vivir recientemente, hostil, contaminado e insolidario"

El cantautor, compositor, músico, poeta y actor, Joan Manuel Serrat, ha recibido el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Un nuevo galardón para una extensa trayectoria. Serrat es uno de los nombres más destacados del panorama musical tanto catalán como español y en su obra se aprecian influencias de diferentes géneros y poetas.

Recibe el galardón "por una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno con voluntad universal". Joan Manuel Serrat ha querido poner en valor el "respeto" y el "diálogo".

Asimismo, ha hablado de un mundo y tiempo en el que vivimos "que no le gusta". Un tiempo "hostil, contaminado e insolidario". "Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad", relataba en su discurso. Ha finalizado su intervención sorprendiendo con una canción. El propio rey Felipe VI le ha dado las gracias por esa canción.

El año pasado la galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes fue Meryl Streep "por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo".

Discurso completo de Serrat

Buenas tardes.

Se me ha recomendado brevedad. Me parece muy prudente. Por mi experiencia, la brevedad, en general, siempre se agradece. En mis años universitarios, obligado a complementar la magra beca de estudios, antes de que fuesen remuneradas mis habilidades en el mundo de música, tuve que recurrir, como tantos de ustedes, a empleos eventuales. En uno de ellos, para casos de urgencia de los empleados, la empresa tenia habilitado un teléfono que funcionaba a base de fichas celosamente controladas por el encargado, un hombre de confianza de la casa, que racionaba el tiempo en plan estajanovista y distribuía celosamente los codiciados objetos.

"Tiene para tres minutos joven, tal vez le parezca poco tiempo, pero cuando se tiene algo importante que comunicar, tres minutos son mas que suficientes". Trataré. Como ven, soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra y de una familia humilde que me dio lo mejor que podrán hallar en mi. En el camino azaroso fui encontrando las razones para seguir adelante y con el impulso de los sueños llegué hasta aquí. Soy una persona que se siente querida y respetada, a la que le gusta su oficio. Cantar y escribir canciones.

Soy persona partidario de las vidas propias y agenas. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad. Soy un animal social y racional que necesita del hombre mas allá de la tribu. Creo en la tolerancia.

Creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no van. Les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo y con el tiempo que me tocó vivir recientemente. Vivimos un tiempo contaminado, hostil, e insolidario donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas.

No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del rio. ¿Cuándo llegará el tiempo de vendimiar los sueños?, me pregunto de mala gana, al ver partir a los amigos sin cosechar. Quiero dejar el recuerdo de un buen hombre, justo y agradecido y espero no haber llegado hasta hoy para mostrar gratitud y afecto a quienes generosamente me han regalado su amistad, su compañía y su consejo pero, por si acaso desde aquí, quiero dar las gracias a mis maestros que han sido muchos, a mis compañeros, a los amigos que han compartido el camino conmigo y que me han estimulado y ayudado a sabiendas o no a recorrerlo y sobre todo quiero agradecer a mi mujer haberme permitido compartir la vida con ella. Gracias a mis padres que me la dieron y a mis hijos y a mis nietos que son mi mayor orgullo.

Gracias a los que han hecho suyas mis canciones y a todos los que desde los cuatro puntos cardinales se alegran conmigo al ver mi nombre unido a la rotunda lista de galardonados con este Premio.

Gracias por su tiempo y buenas tardes

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com