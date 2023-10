Meryl Streep, sobre el Princesa de Asturias: "Es un premio muy diferente a los demás"

Meryl Streep está considerada como una de las grandes figuras de la historia del cine. Ningún actor o actriz ha sido nominado al Oscar en tantas ocasiones como la próxima ganadora del premio Princesa de Asturias de las Artes. El 20 de octubre recibe el premio por su brillante carrera. Antena 3 Noticias ha podido hablar con esta leyenda del cine.

"Lo siento, no sé español, me da vergüenza", decía Meryl Streep, que ha conquistado Oviedo. Pese a tener la vitrina hasta arriba de Oscars, BAFTAs o Globos de Oro, la actriz dice que el premio Princesa de Asturias es "un premio muy diferente a los demás". La actriz estadounidense también ha estado con alumnos de arte dramático: "Me hicieron estar tan orgullosa de ser actriz porque eso es lo que hacemos los actores.

Recibir tantos premios no le hace a uno sentirse mayor. Streep ha comentado que "no me hace mirar atrás, sino hacia delante". "Tengo cuatro hijos y eso es terrorífico", decía en un tono desenfadado. No será el ultimo premio que reciba esta estrella del mundo del cine.

La divertida llegada de Meryl Streep a Oviedo

La llegada a Oviedo de Meryl Streep ha sido a ritmo de gaita y tambor, como tradicionalmente entran los premiados en el Hotel Reconquista, pero, en su caso, lo ha hecho bailando.

Así, feliz y con un baile, ha sido la llegada oficial de la actriz estadounidense a la capital del Principado de Asturias. Entre aplausos y ovaciones, Meryl Streep ha saludado sonriente a las numerosas personas que han esperado desde primera hora para poder verla.

En una de las interpretaciones de la banda de gaitas El Gumial de Moreda, la protagonista de películas tan emblemáticas como 'Memorias de África' o 'El diablo se viste de Prada' se ha arrancado primero con un taconeo y luego con unos pases de baile al son de la música.