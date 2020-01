Se cumplen 35 años de "We are the world" , la canción solidaria más vendida de la historia

Se cumplen 35 años de la grabación de "We are the world" que consiguió reunir a los músicos más grandes de aquel momento. Michael Jackson, Lionel Richie o Bruce Springsteen organizaron un encuentro que hizo historia.

No estaban todos, pero todos los que estaban, eran estrellas del momento.Un jovencísimo Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Diana Ross, Cyndi Lauper, Bob Dylan entre los 21 vocalistas principales.Y por supuesto estaba él, Michael Jackson que había compuesto la canción junto Lionel Richie.

Pretendían recaudar un millón de dólares y consiguieron 75 millones

¿Cómo se las arregló Harry Belafonte, el ideólogo para conseguir que 40 grandes músicos entraran juntos a un estudio aquella noche?

En realidad no fue tan difícil, Todos estaban en los Ángeles y acababan de asistir a la gala de los premios American Music Awards.

El himno contra la pobreza

Después de la entrega, a última hora de la noche, todos marcharon al estudio. Antes de empezar Quincy Jones les dijo a las estrellas más grandes del momento que "dejaran su ego en la puerta porque estaban allí por una buena causa". En aquel entonces Etiopía pasaba una hambruna y pretendían recaudar 1 millón de dólares y consiguieron 75 millones.

En estos 35 años la han cantado muchos artistas. Una de las últimas veces que Michael Jackson la interpretó en directo fue en Londres en 2006. Apenas tres años después en su funeral, de todo el ingente repertorio del artista, su familia para despedirle escogió este tema.