Ryan Gosling: "Que a los hijos de Neil Armstrong les haya gustado la película ha sido mi llegada a la luna"

Ryan Gosling presenta en la sección Perlas del certamen 'First man', una película que retrata la historia personal y familiar de Neil Armstrong, astronauta y primer hombre que pisó la Luna. Y este hombre que retrata la película se muestra en la gran pantalla hermético, frío, sometido a mucha presión. Algo que le comentamos a Ryan Gosling al comienzo de nuestra entrevista: "Creo que la expresión 'Las aguas tranquilas van muy profundas' le describe muy bien a Armstrong. Es un personaje de una gran profundidad", comenta Gosling.

"Tenía un nivel de profesionalidad enorme y una gran capacidad de concentración que quizá haga que se le vea lejano. Así que decidimos centrarnos en él y su mujer, en su relación con su familia para ir quitándole las capas a la persona detrás del mito", añade.

Otro mito o leyenda urbana dice que Gosling aprendió a tocar el piano para 'La, la, land', así que le decimos que no nos extrañaría nada que para rodar esta otra película hubiera aprendido a pilotar cohetes. Él, con esa sonrisa pícara que tanto triunfa, nos cuenta: "Nunca he tenido más ayuda en mi vida para prepararme un personaje. La familia de Neil me ayudó mucho, fue muy cercana, sus hijos estuvieron muy involucrados. Pude conocer a su ex mujer, trabajar en la NASA, en el museo dedicado a la memoria de Armstrong. Todos nos ayudaron para asegurarnos que lo hacíamos bien".

¿Y de la preparación física?, insistimos: "Claro que la hubo: clases de vuelo, la NASA ayudó mucho y nos preparó una especie de campamento espacial para que nos pudiésemos preparar bien. Pero lo que me preocupó fue estar con su familia y con la gente que le conocía bien".

Detrás de la cámara de 'First man' está Damien Chazelle, el mismo director de 'La la land'. Así que Gosling y él repetían juntos. Queríamos saber si Gosling bromeó con el director cuando le habló del proyecto, algún comentario tipo: "¿Dónde están las canciones y la música en esta película?" . De nuevo, sonrisa traviesa de Gosling: "Cuando conocí a Damien me habló primero de este proyecto, no tenía el guión, era una idea incipiente. Y en esas se cruzó 'La la land'. Es curioso cómo siendo dos proyectos muy distintos ya coexistían y crecían en su cabeza".

Aunque las críticas no son unánimes, el clamor de que Gosling puede lograr una nominación a los Oscar por este papel cada vez es mayor. Él en cambio prefiere ser muy políticamente correcto y prudente al hablar del tema: "No sé qué será más difícil si ir a la Luna o conseguir la nominación. Lo que me parece más importante es que los hijos de Neil Armstrong han visto la película y la han aprobado, les ha gustado y eso ha significado mucho para mí. Eso ha sido un poco mi llegada a la Luna".