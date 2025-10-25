'La ruleta de la suerte noche' promete máxima emoción y premios de hasta 100.000 euros en Antena 3

Esta noche, a las 22:00 horas, Antena 3 estrena una nueva entrega de 'La ruleta de la suerte noche', el programa de entretenimiento que se ha consolidado como líder de audiencia en la franja del sábado. Con su récord histórico de espectadores, el concurso promete más diversión, más emoción y premios que pueden alcanzar los 100.000 euros.

Presentado por Jorge Fernández y Laura Moure, los concursantes competirán hasta el último momento para llegar al panel final y llevarse importantes cantidades de dinero. En esta edición, los premios son mayores: desde el primer tercio del programa se incorporará un gajo de 25.000 euros en la ruleta, al que se añadirán progresivamente hasta cuatro nuevos.

Los gajos especiales funcionan de manera estratégica: si un participante cae en uno de ellos, no recibe el dinero inmediatamente, pero si logra mantenerse en el juego hasta la ruleta final, se sumará un sobre con esa cantidad. Así, dos gajos se traducen en 50.000 euros, tres en 75.000 y cuatro en el máximo histórico de 100.000 euros.

Además de estos grandes premios, la ruleta mantiene sus gajos clásicos que van desde 25 hasta 2.000 euros, incluyendo los siempre emocionantes "Quiebra", "Pierde turno" y el "Comodín", que ofrece una segunda oportunidad a los concursantes.

La velada se completará con actuaciones musicales en directo y un bote final que promete dejar al público con la boca abierta. Sin duda, 'La ruleta de la suerte noche' se perfila como el programa imprescindible de este sábado.

