Rozalén estrena 'Que no, que no', la banda sonora de la película 'La boda de Rosa'

La nueva canción de Rozalén ya está disponible en diferentes canales y plataformas. 'Que no, que no' es la última cumbia clásica, compuesta para la nueva película de Iciar Bollain 'La boda de Rosa'.

Para la madrileña, tanto la película como la canción comparten la idea de cuidarse a uno mismo. La Sonora Santanera pone el sello de la canción. Es una de las agrupaciones de música tropical más famosas del mundo.

'Que no, que no' coincide con lo que le ocurre a la protagonista de la película: una mujer de la que abusan por no saber decir que no.

Rozalén y Candela Peña protagonizan el vídeo de 'Que no, que no'. El tema tiene alto contenido autobiográfico. "Habla de mí", reconoce Rozalén.

'La boda de Rosa' se estrena el 21 de agosto

'La boda de Rosa' se inaugurará en la Sección Oficial del Festival de Málaga el 21 de agosto, donde también concursará. A punto de cumplir 45 años, Rosa (Candela Peña) se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás. Por ello, decide tomar las riendas de su vida. Sin embargo, quiere embarcarse antes en un matrimonio consigo misma.

Rosa se da cuenta de que no es tan sencillo como lo creía. Su familia tiene otros planes para ella. Casarse va a ser más complicado, aunque sea con ella misma.

Hay muchas Rosas entre nosotros y todos somos un poco Rosa…"

La directora de la película piensa que conciliar lo que quiere Rosa con lo que quieren los demás es una tarea complicada. "Hay muchas Rosas entre nosotros y todos somos un poco Rosa… Aprender a saber lo que uno quiere y no renunciar a ello es una asignatura difícil de aprobar y a veces no se consigue en toda la vida. Pero Rosa está dispuesta a conseguirlo".

'La boda de Rosa' cuenta está interpretada por Candela Peña, como la protagonista, y Sergi López, Nathalie Poza, Ramón Barea y Paula Usero, como su invasiva pero cariñosa familia.