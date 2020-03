Rosalía publica 'Dolerme' una balada romántica escrita desde el encierro por la cuarentena por el coronavirus

Sin renunciar a su personal idiosincracia musical, Rosalía aprovecha su confinamiento por el coronavirus para publicar 'Dolerme' una balada romántica que se mueve entre el despecho por el abandono y la imposibilidad de olvidar a un amor pasado.

Igual que 'Juro que' este tema ha visto la luz en plataformas digitales por sorpresa. "Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (...) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama 'Dolerme' y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice", ha escrito en su perfil de Twitter desde su encierro por "cuarentena" por el coronavirus.

Aunque no en un primer plano su influencia flamenca sigue presente mezclada con un romanticismo setentero de referencia como Las Grecas y en el que alenta: "Deprisa, deprisa, deprisa / que no sea mañana, / me parto la camisa". "Yo ya no sé por qué no quiere dolerme", clama la voz de Rosalía en el estribillo, tratada con "autotune" como recurso estilístico para darle un énfasis más dolorido y espectral.

Hace solo unos días, la propia artista publicaba en sus redes un vídeo con la fecha del próximo 3 de julio, grabado en un estudio junto al productor Mike Dean, conocido por su trabajo junto a figuras del hip hop como 2Pac, Kayne West o Travis Scott. Con este nuevo lanzamiento, parece cada vez más cercana la publicación de un nuevo disco de estudio.