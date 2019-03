Rosalía: "El flamenco y la cultura andaluza están muy presentes en Cataluña"

Rosalía, uno de los grandes éxitos del panorama internacional 'made in Spain', ha hablado con Antena 3 Noticias en la presentación de su nuevo disco. Su flamenco fusionado con ritmos latinos ha triunfado en España y fuera de nuestras fronteras.

Tras el impresionante éxito de 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá', la catalana presenta el álbum 'El Mal Querer', que saldrá a la venta el próximo 2 de Noviembre. "El Mal Querer es mi forma de entender lo flamenco, aquí y ahora,” explica Rosalía. "En este proyecto he volcado dos años de mi vida, construyéndolo sin prisa. Me ha permitido crecer como músico, compositora y productora, y me siento muy agradecida por ello. Mi ilusión es compartir mi música con la gente, estas son canciones hechas para todo el mundo", añade.

Rosalía ha sido nominada a los Latin Grammy en 5 categorías: Canción del año, Grabación del Año, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Canción Alternativa y Mejor Fusión Interpretación Urbana. La catalana se ha convertido en la artista femenina más nominada de la 19ª edición de los Grammy latinos. En la pasada edición ya estuvo nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista.