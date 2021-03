Rosalía diseña unas deportivas inspiradas en las espardeñas catalanas que llevaba su abuelo

La cantante Rosalía ha diseñado unas zapatillas inspiradas en las espardeñas, las tradicionales alpargatas catalanas, y ha anunciado el lanzamiento de estas a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, acompañado de imágenes del pintor Salvador Dalí vistiendo estas alpargatas con el calzado tradicional catalán.

"Me inspiré directamente en un tipo de calzado tradicional que mi abuelo utilizaba todo el tiempo. Trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche y siempre estaba moviéndose de un lado a otro y lo que llevaba eran espardeñas", ha explicado Rosalía sobre el origen de esta fusión de fusión entre la moda y sus orígenes catalanes, en el podcast 'The Gurls Talks'.

'Air Force One Espardille' es el nombre de este nuevo modelo de Nike en el que la cantante une la tradición con lo urbano, una fusión que también es la base de El Mal Querer, el álbum que la convirtió en la estrella internacional que es ahora.

Inspiradas en el modelo 'Air Force One' de caña baja y con plataforma, este nuevo diseño se diferencia por su color crema, el lazo ancho y largo para que se pueda abrochar alrededor del tobillo, y la costura de la suela que recuerda a la de la alpargata, además del lema 'We just did it Rosalía', grabado en la plantilla.