Rosalía consigue 9 nominaciones y se coloca entre las favoritas de los Grammy Latino

La cantante Rosalía sigue cosechando éxitos con su último disco. La catalana ha obtenido 9 nominaciones a los Grammy Latino, lo que la coloca como una de las grandes favoritas en esta edición de 2022, que se celebrará el 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

Entre las nominaciones obtenidas se encuentran categorías de gran importancia como Álbum del Año y Canción del Año. En concreto las 9 candidaturas obtenidas por la cantante catalana son: Álbum del Año ('Motomami'), Canción del Año ('Hentai'), Álbum de Música Alternativa, Grabación del Año (por 'La Fama' con The Weekend), Mejor Diseño Gráfico, Mejor Canción Alternativa ('Hentai'), Mejor Vídeo Vídeo Musical Versión Corta ('Hentai'), Mejor Vídeo Musical Versión Larga (Tik Tok Life Performance) y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

La cantante no ha tardado en reaccionar a este logro a través de sus redes sociales. "Hoy me levanté demasiado feliz. Gracias por las 9 nominaciones y por los 2 'sold out' en el Radio City Hall que tanto he disfrutado", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Rosalía se convierte de esta manera en la principal competidora de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño ha conseguido 10 nominaciones gracias a su álbum 'Un verano sin ti'. Otros nominados son artistas de la talla de Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Jorge Drexler, Christina Aguilera. Entre otros cantantes españoles que han obtenido nominaciones se encuentran Enrique Bunbury, nominado a Mejor Canción de Rock por 'Esperando una señal' y Vetusta Morla, en la misma categoría, con 'Finisterre'.

Por otro lado, 'Hentai', mejor canción competirá con otros sencillos como 'Agua', de los puertorriqueños Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers; 'Algo es mejor', de la chilena Mon Laferte; 'Baloncito viejo', de Carlos Vives y Camilo; 'Tacones rojos', del de Sebatián Yatra; y 'Tocarte', de Jorge Drexler y C. Tangana. Los artistas que han sido nominados este año a los Grammy Latino han publicado sus trabajos entre el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022.

Rosalía ha conseguido con 'Motomami' consolidar la fama mundial que ya adquirió con 'El Mal Querer' y que la consolidan como una de las grandes estrellas de la música internacional. Al igual que ha ocurrido esta semana en Nueva York, su 'Motomami Tour' triunfó también en España, lugar en el que comenzó la gira. Con estas 9 nominaciones, Rosalía puede seguir ampliando un palmarés en el que ya acumula 10 galardones de los Grammy Latino, siendo la segunda española con más gramófonos tras Alejandro Sanz.