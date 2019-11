Rihanna publica una 'autobiografía visual'

Rihanna ya es la más conocida embajadora de la isla caribeña de Barbados, donde nació hace 31 años. Como tantas otras estrellas, de talento precoz, con 15 años fue descubierta por el productor musical Evan Rogers y la fama internacional le llegó con su tercer álbum y su éxito 'Umbrella'.

Rihanna anuncia que se retira temporalmente de los escenarios

Otros temas como 'Don't stop the music', 'Only girl (in the world)', 'We found love', 'Diamonds' o 'Work' son algunos de los otros número 1 de la artista con los que ha conseguido vender más de 60 millones de discos y –así es la industria musical actual- algo más 215 millones de canciones digitales en todo el mundo. Una cifra que la convierte en la artista digital más vendida de todos los tiempos. Por si fuera poco, entre otros galardones, la cantante ha ganado 9 premios Grammy.

Pero el suyo, no siempre ha sido un camino fácil. De pequeña, Rihanna tuvo que hacer frente a un padre maltratador y adicto, que trajo por la calle de la amargura a su madre y a una joven Rihanna. Un episodio de maltrato que revivió años más tarde con el que fuera su novio, el también cantante Chris Brown.

Ahora su fortuna alcanza los 600 millones de euros, lo que la convierte según la revista Forbes en la artista musical más multimillonaria por encima de Madonna (570 mill $), Celine Dion (450 mill. $) o Beyoncé (400 mill. $). Muchos de estos ingresos vienen de su marca de belleza Fenty, creada en 2017 y que sólo en su primera semana logró más de 100 millones de dólares en ventas. En 2018 lanzó una marca de lencería con el mismo nombre y este año una de moda. Y clientes no le faltan. No en vano tiene en su cuenta de Instagram (@badgalriri) su mejor escaparate para un total de 76 millones de seguidores.

Con toda esta actividad, no extraña que Rihanna haya anunciado estos días que se retira temporalmente de los escenarios. Necesita cargar pilas. Que tiemble el mundo del espectáculo a su vuelta.