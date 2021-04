La respuesta de Lorena García al vergonzoso comentario sobre su físico en redes sociales

La periodista de Antena 3 Lorena García ha denunciado un vergonzoso y reprobable comentario escrito en redes sociales atacando su físico tras haber sido madre.

"Hazte una lipo en los brazos, se te han quedado horribles después de parir" escribió 'abcdario9807'. La presentadora contestó sin perder el buen humor denunciando el anonimato en el que se suelen esconder estas personas para realizar ataques de este tipo: "Sí, hay gente así. Normalmente les cuesta dar la cara y se esconden tras nombres falsos. Pero los hay. Feliz día! A esa persona le mando un saludo en tirantes" y finaliza la frase con dos emojis de manos saludando.

Su mensaje rápidamente ha sido compartido por muchos usuarios que le han querido mostrar su apoyo a Lorena García y el rechazo generalizado a comentarios de este tipo. Entre ellos, compañeros de cadena como Soledad Arroyo que responde: "Los y las periodistas no somos modelos. El problema no es dónde se nos instala la grasa a las mujeres cuando somos madres, sino en la cantidad de materia gris que les falta a algunos desde que les parimos..." o Gonzalo Bans que apunta: "No dan la cara y, encima, están ciegos".

No es la primera vez que Lorena García tiene que hacer frente a comentarios de este tipo. Siendo directora y presentadora de 'Noticias de la Mañana' compartió otra publicación del estilo, en esta ocasión en la red social Instagram."¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero como hacen siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?" preguntaba un usuario. Tampoco en esta ocasión la presentadora se quedó callada y contestó con varias apreciaciones: