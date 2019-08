¿Eres de los que tachas los días en el calendario esperando que llegue el verano para poder irte de festivales?, en ese caso te damos unos consejos para disfrutar de tu festival favorito.

Puede parecerte una tontería, pero es muy importante acordar un punto de encuentro. A los festivales se suele ir acompañado, con el ir y venir de cientos de personas es normal perderse. Por ello, está bien acordar un punto de encuentro. No vale cualquier lugar, y sobre todo es importante evitar aquellos en los que se suele acumular más personas como, por ejemplo, en la entrada del festival. Si optamos por encontrarnos con nuestros amigos en un lugar poco concurrido será más fácil encontrarlos.

Aunque sabemos que en los festivales el agua no suele ser la bebida que más se consume... Es importante hidratarse, son muchas horas al sol y con el calor podemos sufrir algún golpe de calor.

Por mucho que te duela es imposible ver todos los conciertos que ofrece el festival. Por tanto, es importante que selecciones aquellos a los que queremos ir. Una vez allí, no vayas diez minutos antes de que comience el concierto ya que al igual que tú, miles de personas quieren ver a ese artista.

Por último, pero no menos importante, no peques de confiado. Viendo el concierto de ese cantante que tanto te gusta puede haber personas que además de disfrutar del concierto, se dediquen a robarte tus pertenencias. Por ello, tenlas bien controladas con una riñonera, te puede parecer un accesorio del siglo pasado pero los carteristas no entienden de épocas.