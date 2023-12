¿Quién es María Berasarte, la cantante que ha conmovido al Congreso?

Este jueves ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados la celebración del 45 aniversario de la Constitución del 78. Muchos de los focos se los ha llevado la cantante María Berasarte, que ha conmovido a todos los presentes con su voz. Primero ha leído un fragmento de la Carta Magna y después ha cantado ante todos.

Esa "persona que nos maravilla con su voz", como dice Armengol, es una cantante vasca que ha logrado imprimir un sello personal a su música porque interpreta canciones de la tradición ibérica. El acto del Día de la Constitución se ha cerrado con 'Al Alba', uno de los éxitos de Aute, interpretado por María Berasarte.

La artista nació en San Sebastián en 1978. También es conocida como 'La Voz Desnuda'. Ha vivido en Lisboa, París y San Sebastián. Es muy conocida por sus fados. Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Rumanía, Marruecos, China, Mozambique, Inglaterra o Portugal son algunos de los rincones en los que la artista vasca ha hecho resonar su voz. Tiene un estruendo potente y melancólico que no sólo desnuda almas, también las conquista.

El homenaje de las Cortes a la Constitución de 1978 ha reunido a representantes de las principales instituciones del Estado y a diputados y senadores de distintos grupos parlamentarios. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha ofrecido un discurso: "Hoy, 45 aniversario de nuestra Constitución, rindo homenaje a quienes hicieron todo esto posible, en aquel año 1978, que era, sin lugar a duda, un contexto mucho más complejo que el actual. Aquello no fue nada fácil. Con generosidad, capacidad de renuncia y visión de Estado proyectaron el país de los próximos 45 años".

El emotivo discurso de una víctima de violencia de género

Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes ha sido otra de las protagonistas este miércoles. La fundadora de la Fundación Ana Bella, encargada de ayudar a mujeres maltratadas, ha leído durante este acto el artículo 14 de la Constitución española. Un artículo que ha escogido por haber "sobrevivido a la cara más amarga de la desigualdad".

La mujer ha dado su testimonio personal como víctima de maltrato y violencia de género. "Mi marido decía que me pegaba porque me quería", ha alegado Ana Bella durante su intervención. "Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva", continuaba.

"No soy una víctima, soy una superviviente y pude salir adelante con mis hijos y mis hijas gracias al apoyo de las instituciones públicas", agradecía el apoyo institucional que ha recibido.