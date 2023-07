Quevedo triunfa en Gran Canaria con un concierto sorpresa para sus fans

Quevedo se ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados a nivel internacional. Su colaboración con Bizarrap y la Music Sessions, Vol. 52 ya ha dado la vuelta al mundo, superando los 500 millones de visualizaciones en YouTube. Además, el canario ha conseguido entrar en la lista TOP 50 Global de Spotify, siendo el primer cantante español en conseguirlo. Sus redes sociales, también registran el éxito. Entre todas sus plataformas, le siguen más de cinco millones de personas.

Ahora, Quevedo inicia su gira por Latinoamérica, pero no sin antes hacer un regalo a la tierra que le vio crecer. Tras un enigmático mensaje del artista en sus redes sociales, Quevedo convocó a 15.000 personas, en menos de 24 horas, en Gran Canaria. ¿El objetivo? Disfrutar de un concierto en el recinto anexo del Gran Canaria Arena. Las sorpresas no se acabaron ahí, las entradas tenían un coste de 1 euro. Tal fue la locura y el fenómeno, que se agotaron en cuestión de minutos. Miles de seguidores acudieron a esta cita como muestra de agradecimiento al artista.

"Lucha mucho por la isla"

Algunos de sus fans son conscientes de lo que promueve el artista canario: "Me gusta que esté representando, como está representando, a Canarias" o "Lo que más me gusta es que lucha mucho por la isla y muy pocos cantantes lo hacen", son algunos de los comentarios que sus seguidores no han parado de repetir en cola de espera al concierto. También se han podido ver a personas dando el do de pecho para amenizar la espera.

Los mayores éxitos de Quevedo

Una vez dentro, el recinto se llenó de seguidores con ganas de fiesta. Durante unas horas sonaron los mayores éxitos del cantante que emocionaron a muchos e hicieron bailar a otros cuantos. Entre sus éxitos, los fans pudieron bailar 'Yankee', 'Dame', 'Playa del inglés' o su último lanzamiento, 'Columbia', que supuso el broche final de esta velada.

Admiración es lo que sienten los canarios por su artista preferido. "Ha sido súper bonito ver cómo ha crecido de esta manera y verle llegar al punto en el que está ahora mismo", expresa una de sus seguidoras emocionada.

La recaudación de los 15.000 euros obtenidos por el cantante, se destinará a causas benéficas directamente relacionadas con el archipiélago. Por tanto, para Quevedo esto no sólo ha sido un espectáculo de agradecimiento, sino también una forma de ayudar en las islas y a todos los isleños, gracias a su talento.