Test San Valentín 2020: Dime qué tipo de pareja tienes te diré y cuál es su regalo perfecto por San Valentín

San Valentín es un canto al amor, pero también una excusa perfecta para recibir o entregar el mejor regalo a tu pareja. Cada 14 de febrero los bombones, las rosas y para los más afortunados las joyas se convierten en la sorpresa con la que encarar el frío mes de febrero.

Hay opciones de regalos de San Valentín para todos los gustos, solo tienes que conocer bien a esa persona a la que vas a sorprender y poner un poco de cariño. Si eres 'manitas' tienes mil opciones para crear tu propio regalo original y si no tienes tiempo en internet encontrarás múltiples opciones adaptadas a todos los bolsillos.

Están los regalos clásicos de San Valentín como una cena romántica o las escapadas aventureras, sin embargo en nuestra lista que te recomendamos a continuación te hacemos siete propuestas personalizadas:

Empezamos con las parejas que comparten afición por el cine ¿qué regalo puede ser mejor que una velada de sofá, peli y manta personalizada por San Valentín 2020? En una caja de cartón que tu mismo puedes decorar introduces palomitas, refrescos, chocolatinas y vuestras pelis favoritas...todo ello decorado con las grandes frases del cine.

Un buen viaje romántico es un acierto seguro para regalar en el Día de los enamorados, pero si el factor bolsillo influye quizás el 14 de febrero no es mejor momento para escaparte a ningún destino soñado. De ahí nuestra propuesta de un 'mapa mundi personalizable'. En este mapa puedes ir rascando con una moneda los destinos que vais descubriendo en pareja.

Si a tu pareja le gusta leer, qué mejor regalo de San Valentín que un libro. Para este 14 de febrero te recomendamos 'Bi mother my friend' es un canto a la libertad y al amor, es una llamada para perseguir los sueños de cada pareja y derrumbar prejuicios hacia los tópicos a familias homosexuales.

Una pulsera con la bandera del arcoíris es un regalo perfecto para San Valentín 2020, sin barreras ni estereotipos.

Las parejas que comparten la afición de un buen vino pueden encontrar en un termómetro para este caldo el regalo perfecto del Día de los enamorados.

En febrero, sobre todo las parejas que viven en el interior, empiezan a contar los días para que llegue de nuevo el verano y con él las tardes de playa. Ya no digamos si uno de los dos es amante del surf u otros deportes de mar. Para ellos nuestra propuesta es una lámina personalizada con algún motivo de arena y mar.

La última recomendación de nuestra lista de regalos de San Valentín 2020 se adapta a todo tipo de parejas, a las que tienen perro y a las que no, a las que tienen niños y a las que no, a las que son jóvenes y a las mayores...una caja llena de dulces para comer y para leer no hay paladar que no la deguste.