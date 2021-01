¿Qué película ganará el Goya este año?

Vaya por delante que no he visto todas las películas nominadas a los Goya. Este sincericidio en el primer párrafo puede que os disuada de seguir leyendo pero mi psicóloga cree que me cuesta reconocer mis puntos débiles y vulnerabilidades. Me cobra 80 euros por 50 minutos, así que más me vale hacerle caso. He visto 3 de 5, un 60 por ciento. Con ese porcentaje, Tezanos predeciría la ganadora, la perdedora y lo entretenida que será la gala y seguiría cobrando 100.000 brutos al año. Así que, ¡qué demonios!

Las tres películas nominadas a los Goya que he visto funcionan casi como una trilogía sobre las diferentes edades de la mujer. Las niñas, de Pilar Palomero, narra el complicado paso de la niñez a la adolescencia en la España de los primeros noventa, mucho más asfixiante y retrógrada de lo que la memoria nos permite recordar. Acabé llorando con el canto liberador de la última escena y mojé tanto la mascarilla que a la salida del cine no sabía qué leches hacer con ella. En Sentimental, de Cesc Gay, se contraponen dos parejas totalmente opuestas: una abierta, liberal, ávida de orgías y sexo desenfrenado y la otra que es, cómo lo diría yo, como la tuya. En La boda de Rosa, Candela Peña interpreta a una mujer más allá de los 50 que explota después de haberse pasado la vida dándolo todo por los demás y olvidándose de ella. La vi en un pase al que acudió la actriz que acabó criticando a Iciar Bollain por rodar y rodar y rodar de más para luego sacar la tijera y descomponer la película que los actores creían haber grabado.

Me quedan pendientes Adú, de Salvador Calvo, y Ane, de David Pérez Sañudo, así que aventurándome voy a pronosticar que Las niñas va a hacerse con el Goya. Si mi vaticinio se cumple, enmarcaré esta columna y la colgaré en el baño para entretener a las visitas. Si fallo, me costará superar semejante vergüenza pública en la que yo solita me he metido. De algo tendrá que seguir viviendo mi psicóloga.

