Primeras palabras de María del Monte tras el robo en su casa con ella dentro: "Intentaremos seguir delante"

Durante la madrugada del pasado viernes, varios encapuchados asaltaron la casas de María del Monte con ella, y su pareja, dentro.

Los agentes de la Policía Judicial ya han realizado una primera inspección ocular en el domicilio con el objetivo de encontrar algún indicio que permita identificar a los autores de este asalto, por el que hasta ahora no hay detenidos, y también se ha tomado declaración a las víctimas. Asimismo, hasta ahora se sabe que han sido cinco personas las que asaltaron la vivienda y utilizaron guantes para no dejar ninguna huella en el lugar.

En las declaraciones que la cantante ha hecho frente a los medios de comunicación, ha querido aclarar, en numerosas ocasiones, que ambas se encuentran bien: "No hemos sido víctimas de ninguna violencia. Gracias a Dios estamos bien". Además, ha querido agradecer tanto a amigos como a los medios "la preocupación que tenéis" y afirma que "poco a poco intentaremos seguir hacia delante".

Del Monte también ha querido aclarar que no puede dar detalles sobre lo ocurrido, ya que "es lo que me han dicho y yo no debo entorpecer nada".

Además, la sevillana ha querido dejar claro que "en casa no suele haber cantidades ingentes de dinero y que bueno, llevarse, se han llevado todo".

"Gracias a Dios estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, eso es para mí lo importante. No se lo deseo a nadie", ha agregado en su comunicado.

Cinco encapuchados asaltan la casa de María del Monte

La cantante se encontraba en su casa con su pareja en el interior de la vivienda cuando ocurrieron los hechos.

De los asaltantes se sabe, según ha avanzado el Diario de Sevilla, que "eran un grupo formado por al menos cinco personas y que iban todas con los rostros cubiertos y guantes para no dejar huellas. Sustrajeron una cantidad de dinero que no ha trascendido".