Primeras palabras de Leire Martínez tras anunciar que abandona 'La Oreja de Van Gogh': "Yo no he firmado el comunicado"

Este lunes al mediodía se hacía pública una de las noticias menos esperadas en lo que música respecta. El grupo musical 'La Oreja de Van Gogh' anunciaba que la banda y su vocalista tomaban caminos distintos "después de 17 años".

La noticia llegaba a sus fans de una manera totalmente inesperada, a pesar de que ya se empezaba a comentar que Leire podría abandonar el grupo tras la aparición de la exvocalista, Amaia Montero, en un concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu en Madrid.

En el comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la banda aseguraba que se trataba de una decisión "dura y difícil" y que se producía después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones". Sin embargo, este mismo lunes, Leire rompía su silencio, a través de una amiga suya, para contar su versión de los hechos.

"Yo misma contaré lo que sea"

La artista se ha pronunciado al respecto, aunque no lo ha hecho por sí misma. Ha sido su amiga Mar Montoro quien ha entonado las palabras de la donostiarra. Montoro se encontraba en el programa de televisión 'Juntos' cuando recibía un mensaje de la vocalista.

"El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", leía la locutora de radio el mensaje desde su móvil.

Amaia Montero reaparece en el concierto de Karol G

Amaia Montero, quien ha estado apartada de los escenarios debido a problemas de salud, hizo su reaparición en el segundo concierto de la gira "Mañana será bonito" de Karol G visiblemente emocionada. La estrella colombiana invitó a Montero a unirse a ella en el escenario del Santiago Bernabéu, lugar que decidió para su show en España, lo que dejó a más de 60.000 espectadores boquiabiertos con su inesperada aparición.

Ambas artistas interpretaron "Rosas", que pertenece al álbum ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ de la Oreja de Van Gogh, una canción que tiene un profundo significado para las dos cantantes. El público, visiblemente emocionado, acompañó cada verso con entusiasmo y cariño, un hecho que creó un ambiente mágico y conmovedor. Al finalizar la interpretación, Montero expresó su gratitud y sorpresa: "Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario. Me guardo este momento para siempre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com