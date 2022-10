Penélope Cruz estrena 'L'immensità' donde vuelve a dar vida a una madre sufridora: "El impacto de los padres sobre los hijos es enorme"

Como las buenas estrellas, cuando Penélope Cruz atiende a un periodista sabe transmitirle la sensación de que no tiene otra cosa más importante que hacer que escucharle y responderle. Incluso aunque lleve una mañana de intensa promoción en el Instituto Italiano de Cultura en pleno centro de Madrid. Sabe dar a cada uno un titular, una anécdota, una sonrisa cercana. Aunque los veteranos sepamos que ella siempre suele atender a la prensa con "las riendas bien cogidas", con todo muy pensando, rumiado y repensado.

En esta ocasión le toca vender 'L'immensità', la nueva película del director italiano Emanuele Crialese, responsable de títulos como 'Terraferma', donde nos trasladamos a la Roma de los años 70, a una familia donde la hija mayor se siente chico y donde la madre, a la que da vida Penélope Cruz, soporta con mucho amor y buen humor a un marido ausente, maltratador e infiel.

Si hay una actriz española que puede elegir proyecto esa eres tú ¿Qué fue lo que más te atrajo de esta película?

"Leí este guión y me enamoré de la historia, del personaje, me pareció muy especial, muy diferente a todo. Así que quedé en verme con Emanuele, nos conocimos y fue un flechazo total. Fue una conexión muy grande. En seguida nos estábamos contando nuestros secretos, no tardamos ni 10 primeros minutos. Un poco más tarde descubrí que es una historia muy personal (el propio director confesaría en el festival de Venecia que nació en un cuerpo de mujer), aunque no todo pero es la historia de su vida. Y me pareció tan generoso y tan bonito que él quisiera contar todo esto para inspirar, para contribuir a esa lucha de libertad que cada uno merece. Y yo le quería acompañar en eso, me parecía un honor ser parte de ese viaje con él".

La película da qué pensar sobre la importancia de la infancia y de la familia que recibimos y que elegimos ¿Crees que pesa mucho eso en las personas?

"He hecho muchas películas como madre, me han dado papeles de madre desde que tenía 20 años, sobre todo Pedro, sonríe, que siempre me ha visto así. He dado vida a muchos tipos de madre. El tema de la familia engancha tanto porque es muy poderoso. Aunque en esta película se hurga de forma especial ese tema, el tema del poder y la influencia de la familia, del impacto que tienen los padres en los hijos, que es enorme, del comportamiento de los padres en los hijos, lo que se dice y lo que no se dice. Porque los niños lo huelen todo, aspira, saben, saben...todos los niños. Y en este caso viven en una situación de violencia doméstica muy fuerte".

¿En qué sentido?

"Me pone los pelos de punta cómo está retratado el miedo en cada uno de los tres niños protagonistas. Por ejemplo, hay algo en el mediano, que yo creo que fue lo que más me impactó del guión. Cuando el padre entra en casa el hijo manifiesta el miedo marcando el territorio como si fuera un perro en el pasillo. Me pareció bestial, me impactó mucho. No es que se vea mucho, pero te está transmitiendo de una manera tan brutal el pánico que siente ese niño, pero luego no puede poner por palabras, y luego anda por la casa comiendo chocolate, pero mira lo que está viviendo por dentro. O la niña que no quiere tocar la comida, porque no quiere crecer, porque no siente seguridad en el futuro...No siente que el futuro pueda ser algo seguro, porque el presente no lo es."

Ruedas de nuevo en italiano, una auténtica 'mamma' como las que hacía Sophia Loren. Aunque en la película también das vida, de alguna forma, a otro icono italiano, Raffaella Carrà ¿A cuál te pareces más de ellas dos?¿Tienes algo en común?

"Tener en común, no me atrevería a decir que tengo en común, no me atrevería a compararme con ellas. Yo he sido toda la vida muy fan de Rafaella Carrá porque mi abuela me llevaba al parque a que le cantase sus canciones a sus vecinas. Es una historia que viene desde mis 4 ó 5 años, Cuando leí que podía hacer de ella, de alguna manera, en esta película, fue como un regalo de la vida. La pena que no se lo hayamos podido enseñar. Ni a mi abuela, que hubiera llorado mucho de emoción, ni a Rafaella, porque cuando estábamos planeando la visita al set nos dijeron que había fallecido. Y nadie sabía que estaba enferma."