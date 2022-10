Penélope Cruz: "El motor para cualquier madre o padre para tirar hacia arriba es la cara de sus hijos"

La guerra de Ucrania, el precio del gas o la electricidad o los 400.000 desahucios que se producen en España y que denuncia, entre otros temas, su nueva película 'En los márgenes'. Con la actriz y productora Penélope Cruz, flamante Premio Nacional de Cinematografía, estrenamos una serie de entrevistas a la que hemos querido bautizar 'La botella medio llena', un intento de poner al mal tiempo buena cara, de intentar saber qué inspira, ante la adversidad, a conocidos rostros de nuestra actualidad.

El nuevo trabajo de nuestra oscarizada ha tardado seis años en salir adelante, pero para Penélope Cruz entre lo mejor de esta película "está todo lo que ha aprendido en el camino". Ella está especialmente removida por el ejemplo y la entereza de las mujeres que conoció para preparar su personaje -una madre a la que están a punto desahuciar- "a veces con una sonrisa, a veces con lágrimas en los ojos, me han demostrado que no van a parar de luchar". Y bajando un poco la guardia nos confiesa que cuando la vida se pone un poco cuesta arriba siempre las caras de sus hijos "se convierten en el motor para tirar para arriba".

PREGUNTA: ¿Eres de las que ves la botella medio llena o medio vacía?

"El cine tiene el poder de reactivar el debate sobre temas importantes"

RESPUESTA: "Yo intento hacer siempre el ejercicio de ver la botella medio llena. No soy muy pesimista, aunque no te voy a engañar, hay veces que te tienes que autoconvencer para ver el lado positivo de las cosas. Sobre todo en situaciones como las que viven muchas de las mujeres con las que yo me he preparado mi personaje (Penélope da vida a Azucena, una cajera precaria de supermercado, con un hijo y casada con un padre ausente, a la que el banco está a punto de desahuciar). Incluso a mí me parecía admirable que fueran capaces de ver en su vida la botella medio llena. Era admirable contemplar cómo cuando su situación mejoraba un poquito te lo contaban con una sonrisa. Incluso el tiempo que les sobraba en ese día lo dedicaban a irse a la plataforma antidesahucios a ayudar a otra mujer, a otra vecina o a alguien que no conocen de nada".

P: ¿En qué crees que puede ayudar o inspirar tu nueva película 'En los márgenes' a la sociedad y a los espectadores?

R: "Esta película puede hacer que se recuerde que los desahucios son todavía una realidad para muchas familias. (La película termina con un texto que recuerda que en España se producen 400.000 desahucios al año, algo más de mil desahucios al día). Con que consiga recordar esa realidad ya no es una película más, es más que una película. Conseguir que la gente seguramente salga del cine hablando de ese tema, ya es un paso. Ocurren tantos casos que uno pierde sensibilidad a la hora de verlo, subconscientemente uno puede pensar 'un caso más'. Creo que, en ese sentido, el cine tiene mucho poder. No está ahí para cambiar el mundo, pero tiene el poder de reactivar el debate sobre temas importantes".

P: ¿Qué ha sido lo más positivo de trabajar en esta película?

R: "Lo más positivo siempre es aprender cosas nuevas. 'En los márgenes' ha sido un reto muy grande y difícil. Hemos tardado seis años en sacarlo adelante. Y con lo que te quedas al final no es solo el resultado, la película está muy bien, estoy muy contenta y creo que Juan (Diego Botto) ha hecho un peliculón (Se presentó en el Festival de Venecia y después pasó también por el Festival de San Sebastián). Pero, en esta película en particular, me quedo sobre todo con los momentos de ese proceso de aprender. Y las caras de muchas de las mujeres de la plataforma que me han ayudado”.

P: La actualidad está llena de noticias desesperanzadoras, ¿qué es lo que te da fuerzas para tirar para arriba cuando la vida se pone un poco cuesta arriba?

R: "Siempre la cara de los niños. Ese es el motor principal para cualquier padre o cualquier madre. Luego además, gracias a nuestro trabajo conocemos a gente muy interesante, muy inspiradora. Y estos días recurro también mucho a la cara de cinco mujeres que me han ayudado a componer mi personaje de 'En los márgenes', a entenderlo muy a fondo. Sobre todo me han inspirado las sonrisas de ellas, porque incluso cuando me contaban las situaciones tan difíciles por las que han pasado me las han contado con una sonrisa. A veces también han llorado, pero siempre había algo en esas caras que indicaban que no van a parar de luchar. Ni tampoco van a parar de ayudar a otros. Pero claro, es gente muy especial, que ha sobrevivido a cosas muy gordas".