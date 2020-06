La oferta de comida a domicilio de Punto MX, la única estrella Michelin de un restaurante mexicano en Europa

Siguiendo esa estela de la versión más popular, ha abierto hace unas semanas su servicio a domicilio, MX Roberto Ruiz, a través de la plataforma Deliveroo. Y he de decir que funciona muy bien. Se puede reservar con antelación y precisión horaria. Llega puntualmente y los platos calientes, a muy buena temperatura, gracias a envases útiles y muy cuidados. Se puede pedir a la carta pero cuenta también con dos menús para dos (60€) y cuatro (100€) personas. Les cuento a continuación mis impresiones sobre el de dos.

Ofrece, para empezar, el famoso guacamole marca de la casa. Llega coronado de pipas de calabaza y acompañado de una cajita de totopos. Es excelente, aunque para mi gusto (mi picante gusto) muy suave en su condimentación, si bien entiendo que estos platos han de hacerse y alíñarse al gusto de la mayoría, que no será destacable precisamente por su amor al picante.

Lo hemos tomado con un capricho fuera del menú, una estupenda Margarita a 12€. Suena bastante caro, pero pero es como varias de las que habitualmente tomamos fuera, ya que en un botellín ofrecen 250ml de cóctel y, en una bolsa aparte, hielo picado. Y si no se quieren caprichos, tampoco hace falta, porque en el menú regalan dos cervezas.

Las quesadillas pueden ser de jamón y queso Cheddar, de arrachera de ternera o la que hemos elegido, de pollo Tijuana. Sorprendentemente nos ha llegado como si estuviéramos en el restaurante: caliente y con el queso semiderretido y perfecto. La acompaña una perfecta salsa verde que hasta nos ha servido para animar con un poco de picante el guacamole.

No pueden faltar los tacos mexicanos

Lo mismo ocurre con los ocho tacos que ofrece el menú. Que también hay varias opciones donde elegir. Todas llegan con sus complementos en pequeños potes. Hemos elegido nuestros favoritos: al pastor, con piña, lima, cebolla y cilantro picados y una estupenda salsa roja de chile chipotle. Son de carne adobada en achiote, chile guajillo y especias y asada en un trompo.

La segunda opción han sido los tacos árabes que, tomándose también con el picadillo de cebolla y la lima, son bien distintos porque la carne de ternera se aliña más suavemente, con bastante orégano y algo de chile habanero y se rematan con la estupenda salsa de yogur y hierbabuena de Roberto Ruiz. Son mucho más suaves, quizá por su origen libanés. Las tortillas que acompañan a ambos, llegan frescas y recientes.

Hay crepas de cajeta de postre, pero a mi no me apasiona tanto dulzor y, como en casa se puede hacer lo que no se hace en los restaurantes, nos hemos zampado una estupenda tarta de manzana de Mallorca que es muy fina, con una base de hojaldre muy crujiente y un estupendo relleno que sustituye la crema pastelera por compota de manzana, lo cual es un acierto.

Perdonada esta pequeña traición, digresión para ustedes, vuelvo a este MX y es para decirles que me ha gustado mucho y me ha parecido una de las mejores propuestas de comida a domicilio que se puede encontrar. Primero porque la comida mexicana se traslada bien y segundo, porque la de Roberto Ruiz es sin duda, la mejor. Y eso sí, es una de las grandes propuestas hablando en general porque sí nos ceñimos a comida mexicana, es sin ninguna duda la mejor. Si quieren darse un festín a todo Mexico no lo duden ni por un momento.