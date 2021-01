El nuevo tema de C.Tangana ,'Comerte entera', arrasa en Youtube a las pocas horas de salir a la luz

C.Tangana (Madrid, 1990) ha empezado el 2021 anunciando en sus redes sociales que empieza el año "más gordo y feliz", pero también con nueva canción: 'Comerte entera'. Tras lanzar 'Demasiadas mujeres' y 'Tú me dejaste de querer', liderando listas de éxitos, de nuevo, se prevé que el madrileño arrase con este nuevo tema.

Al ritmo de "no puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando", C. Tangana vestido con un kimono de seda de colores llamativos, protagoniza el videoclip junto con Bárbara Lennie. La protagonista de la serie 'El desorden que dejas', adelantó su participación con un comentado mensaje en Instagram: "Comerte Entera se llama el temazo que se ha marcado míster C. Tangana. ¡Y yo de cabeza ahí!", indicaba Lennie.

'Comerte entera' es una 'bossa nova' pegadiza que cuenta con la participación del cantante brasileño 'Toquinho' con la guitarra y haciendo los coros, y que se incluirá en el nuevo álbum que C.Tangana publicará en febrero, 'El Madrileño'. El cantante reveló que esta canción la compuso hace dos años junto al músico Víctor Martínez, habitual de 'Niño de Elche' o 'Muerdo'.

Tangana está en uno de sus mejores momentos musicales y se espera que este sea un tema que, sin duda, rompa todos los récords del artista y convertirlo así en uno de los más importantes de la música española. 'Comerte entera' ha salido este jueves 14 de enero y pocas horas después de su estreno, ya está arrasando, cuenta con casi 360.000 visualizaciones en YouTube y va camino de convertirse en uno de los temas que más va a dar que hablar en las próximas semanas.