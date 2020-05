Cinco películas para celebrar los noventa años de Clint Eastwood

Este domingo Clint Eastwood cumple 90 años. Llegó a Hollywood como el "Hombre sin nombre" pero marcó huella.

Con su mirada impenetrable y actitud de tipo duro, Eastwood inmortalizó al antihéroe más popular del 'spaguetti-western' y pasó a la historia gracias a 'The Good, the Bad and the Ugly' (1966).

Con cinco premios Óscar, otros cinco Globos de Oro, más la Palma de Oro de Cannes y el León de Oro de Venecia, el cineasta podría retirarse tras haber alcanzado todos los honores posibles como actor, director y productor.

Os dejamos cincotítulos imprescindibles de Eastwood por su noventa cumpleaños:

'El bueno, el feo y el malo' (1966): Los primeros pasos de Eastwood en el cine están estrechamente ligados a un género, el spaghetti-wéstern, y a un nombre, el del genio italiano Sergio Leone. 'El bueno, el feo y el malo' es probablemente la que mayor huella ha dejado: una impresionante disputa entre tres buscavidas por llevarse el botín del cementerio de Sad Hill con la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone haciéndoles sombra.

'La fuga de Alcatraz' (1979: 'La fuga de Alcatraz' es unna tensa huida de la prisión más famosa del planeta que aprovechaba la acción carcelaria para reflexionar, además, sobre la deshumanización de la vida entre rejas.

'Los puentes de Mádison' (1995): Uno de los tipos duros más temibles y fieros del cine se sacaba de la manga un apasionado drama romántico que rompió corazones en medio mundo.

'Million Dollar Baby' (2004): Justo un año después de 'Mystic River'. se llevó los premios a la mejor película y al mejor director por un ya considerado clásico como 'Million Dollar Baby'.