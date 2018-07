Las nuevas tecnologías y las redes sociales irrumpen en ARCO

La feria internacional de arte contemporáneo ha abierto sus puertas en Madrid. ARCO cumple 30 años y, aunque esta vez ha reducido su espacio, la feria ha recuperado la presencia de importantes galeristas y apuesta por los jóvenes creadores.

"Esperemos que este año la feria sea un paréntesis a la crisis económica", señala Carlos Urroz, director de ARCOmadrid. Esta edición contará con la participación de 197 galerías de 21 países.



Además, Rusia será el país invitado con ocho galerías donde mostrar la gran diversidad del arte contemporáneo ruso. Los Príncipes de Asturias inaugurarán oficialmente la feria el jueves 17 de febrero.



ARCOmadrid 2011 cerrará sus puertas el domingo 20. Carlos Urroz, quien se estrena en esta edición como director de la feria apuesta por crear una feria internacional de arte contemporáneo "duradera" y comercial con una apuesta clara por los "nuevos coleccionistas".



Por ello, en esta edición se ha puesto en marcha el 'First Collector', un servicio de asesoría de inversión en arte a personas aficionadas o que no tienen costumbre de adquirir piezas artísticas. Con esta iniciativa los responsables de ARCOmadrid pretenden estimular a nuevos compradores y fomentar el coleccionismo.



"Ha habido tal nivel de contención de gasto que la gente ahora se está intentando comprar cosas que antes no había comprado, por eso creo que ARCO puede ser un paréntesis en esta época tan austera que hemos tenido todos y la gente que tiene dinero, y que lo sigue teniendo, se permita un capricho", explica en una entrevista.