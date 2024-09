Muere Tito Jackson, hermano de Michael Jackson y miembro de The Jackson 5, por un infarto

Tito Jackson formó parte del mítico grupo The Jackson 5, junto a sus cinco hermanos y en el que también participó el rey del pop, Michael Jackson. El guitarrista y vocalista ha fallecido este domingo a los 70 años, según han hecho público en Instagram sus tres hijos. "Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar", describen en la publicación Taj, Taryll y TJ Jackson.

Aunque sus hijos no han desvelado las causas de su muerte, el guitarristas y vocalista habría fallecido por un ataque al corazón mientras conducía desde Nuevo México a Oklahoma, según habría informado Steve Manning, un amigo de la familia, al medio de comunicación 'Entertainment Tonight'.

The Jackson 5

The Jackson 5 fue una de las bandas más populares del siglo pasado. Compuesta por cinco hermanos Jackie, Jermaine, Marlon, Tito y Michael, tuvieron como primer sello discográfico a Motown. Además, en su debut discográfico consiguieron que sus primeros cuatro sencillos, 'I Want You Back', 'ABC', 'The Love You Save' y 'I'll Be There', se colocaron en los primeros puestos de las listas de éxito en Estados Unidos.

15 años sin el 'rey del pop'

El pasado 25 de junio se cumplía el 15 aniversario de la muerte de Michael Jackson. En 2009 fallecía una de las grandes personalidades de la música mundial, la máxima estrella del pop de los años 80. Una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina fueron las causas de su fallecimiento.

La forma con la que presumía de bailar los pasos más imposibles, su rango de voz versátil, o su afán por el espectáculo construyeron una seña de identidad adherida a Jackson. Una seña que copiarían y seguirían millones de personas incapaces de parecerse en un mínimo al creador del 'Moon Walk' ('el paseo lunar').

Se hizo el más popular de todos sus hermanos. Con sus míticos pasos de baile hizo historia y sobre el escenario era único: con guantes y calcetines blancos se convirtió en el rey del pop. Era su estilo propio, su seña de identidad. Las letras de sus canciones pedían paz, un mundo mejor, pero ni eso le alejó de una carrera llena de escándalos.

Las acusaciones de abuso infantil dañaron su reputación. Convirtieron su rancho Neverland en la casa de los horrores, y hay una polémica escena que dio la vuelta al mundo: cuando asomó a su tercer hijo por el balcón de un hotel de Berlín. Desde entonces, las sombras le acompañaron después, incluso, de su muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com