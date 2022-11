Muere Jason David Frank, el legendario Power Ranger verde, a los 49 años

Jason David Frank ha fallecido a los 49 años. La muerte del actor, conocido por dar vida a Tommy Oliver, el Power Ranger verde, la ha confirmado su representante. "Desafortunadamente, es cierto. Él amaba mucho a su familia, amigos y fans y será alguien a quien realmente echaremos en falta", ha indicado Brian Butler-Au.

En el comunicado Butler-Au ha señalado que Jason "era un verdadero artista marcial". "Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo", ha dicho.

El que fuera su entrenador también ha querido dedicar unas palabras en honor al intérprete: "Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil", ha escrito Mike Bronzouilis.

Las inesperadas muertes de los Power Ranger

Walter Emanuel Jones, uno de los actores de la serie original, el responsable de dar vida al Power Ranger negro, también se ha despedido de Jason. "No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia", ha dicho en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini, la Power Ranger dorada, y que falleció en 2001 por un accidente de tráfico.

Estas no son las únicas muertes en el elenco de los Power Ranger. Richard Michael Genelle, Robert Marahan y Machiko Soga; Ernie, Zordon y Rita en la serie original también fallecieron de manera inesperada y con poco tiempo de diferencia.

Michael Genelle sufrió un ataque al corazón 2008 cuando tenía 47 años y Marahan murió poco después también por un episodio cardíaco a la edad de 43 años. Por su parte, Soga fue encontrada muerta en su casa en Japón en 2006, debido a un fallo generalizado provocado por en cáncer de páncreas que sufría.