'20.000 especies de abejas', 'La sociedad de la nieve' y 'Cerrar los ojos': las películas españolas candidatas a los Premios Óscar 2024

La cuenta atrás para los Premios Óscar 2024 ha comenzado. 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona; '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola; y 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice tras 30 años ausente, son las tres películas preseleccionadas por los académicos españoles para luchar por el Óscar a 'Mejor película extranjera'.

Esta selección se ha conocido este jueves en la sede de la Academia del Cine, en Madrid, por el presidente de la institución, Fernando Méndez Leite, la actriz Natalia de Molina y el director y guionista Borja Cobeaga. Se trata de tres cintas absolutamente diferentes, tanto en sus planteamientos como en su proceso de producción, entre las que habrá que decidir la que definitivamente intentará pasar "el corte" americano.

Solo puede quedar una

Tras la preselección, se abre ahora un nuevo periodo de votación, entre el 11 y el 18 de septiembre. El día 20 se conocerá la elegida. J.A. Bayona (Barcelona, 1975), que se ha conectado con la academia por internet desde Venecia, donde presenta en los próximos días su película, ha destacado "la emoción" de sentirse "abrazado por sus compañeros" y muy contento por la preselección de 'La sociedad de la nieve'. Se trata de una película que ha rodado en español, después de 16 años sin hacerlo, y que supone su vuelta a España tras siete años.

El director catalán, muy conocido en EEUU tras más una década vinculado a producciones internacionales, inicia la carrera hacia el Óscar con el "mejor socio que podía tener porque se dejan la piel", ha dicho hablando de la plataforma que produce la cinta, Netflix, que "ya sabe lo que es ganar varias veces" este premio. La historia de 'La sociedad de la nieve' va más allá del best-seller 'Viven', en el que se basa, donde se cuenta la historia real de un equipo de rugbi que sobrevivió a un accidente aéreo.

Desde que leyó el libro, Bayona pensó que no se había contado "con todos los protagonistas", de modo que la cinta incluye "los seres anónimos de los que nunca se habla", y también los que se quedaron. Bayona ha afirmado que la película se estrenará y se verá en cines, aunque aún no haya fecha de estreno, y después podrá verse en Netflix.

"Honrada y reconocida"

Han comparecido a su vez Valerie Delpierre, productora de '20.000 especies de abejas' y, por videollamada, su directora, Estíbaliz Urresola, impresionadas y agradecidas. "El peso de los nombres (Bayona y Erice) me impresiona mucho, me siento honrada y reconocida", ha dicho Urresola, mientras Delpierre defendía las armas de una cinta que "se siente muy nuestra, de nuestra industria, ha recalcado, con actores españoles y una directora que, aunque novel, ha demostrado su talento".

'20.000 especies de abejas' transcurre en una casa de pueblo donde se trabaja la apicultura, adonde llegan una niña de 8 años y su madre en unas vacaciones de verano que cambiarán sus vidas para siempre. "Nuestra principal baza era que se viera la peli, poner por delante los méritos de nuestra película, no pretender ser mejores", ha explicado la productora de 'Verano 1993', que ya pasó el "corte" de mejor película extranjera en Hollywood en 2017. '20.000 especies de abejas', ha recordado Delpierre, transmite "sensaciones diferentes" a las de Bayona y Erice, mientras Urresola recuerda que cuando haces una película "ya has transitado por tantos noes y síes que, cuando llegas aquí, ya estás acostumbrado".

La tercera preseleccionada

El equipo de 'Cerrar los ojos' tiene como productores a Cristina Zumárraga y José Alba, además del actor José Coronado, uno de los protagonistas del filme. Zumárraga ha disculpado a Erice, de viaje en el extranjero por motivos familiares, aunque ha asegurado que está "muy contento" por la preselección: "Para él era muy importante".

"Estamos al lado de dos peliculones; estoy feliz porque tenemos una joyita que se puede llevar por todo el mundo, estamos muy contentos del trabajo realizado", ha expresado Coronado. De pasar el corte, sería la primera vez que Coronado pise Hollywood aunque, ha asegurado, "no es mi meta, lo es que se vea la película en cuantos más sitios mejor porque cuenta una historia que nos toca a todos los seres humanos; para mi llegar a Hollywood es una anécdota", ha dicho.

'Cerrar los ojos' cuenta la historia de un célebre actor español que desaparece durante el rodaje de una película, y aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la Policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, el misterio vuelve a la actualidad.