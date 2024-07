Muere la actriz Shannen Doherty, protagonista de 'Sensación de vivir'

La actriz estadounidense Shannen Doherty, quien protagonizara las series 'Sensación de vivir' y 'Embrujadas', falleció a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó este domingo el medio especializado People.

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer", señaló al medio Leslie Sloane, portavoz de Doherty. La portavoz Sloane añadió que la intérprete estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro Bowie hasta el último momento.

Shannen Doherty fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015. En 2020 anunció que todo iba bien, sin embargo, hace un año comunicó que había sufrido una recaída en la enfermedad.

La actriz Doherty alcanzó la fama gracias a la serie 'Beverly Hills 90210' ('Sensación de vivir'), en la que interpretó a Brenda Walsh y trabajó hasta su cuarta temporada. También destaca su papel en la serie 'Embrujadas', que se estrenó en 1998 y donde asumió el papel de Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas que descubren que tienen poderes sobrenaturales.

Nacida en Memphis, Tennessee, la actriz se mudó junto a su familia a Los Ángeles, y a los 10 años empezó a tener sus primeros trabajos como actriz, lo que le impulsó a conseguir, un año después, en papel de Jenny Wilder en la serie 'La pequeña casa de la pradera'.

También apareció en la gran pantalla al formar parte del elenco de las películas 'Heathers', 'Mallrats' y 'Jay and Silent Bob Strike Back'. No solo protagonizó películas o series, en las que figuró en series como 'Riverdale' y 'North Shore'. Incluso se atrevió a hacer su propio reality en 2006, 'Breaking Up With Shannen Doherty', en la que ayudaba a personas que no podían terminar una relación de pareja.

También fue concursante en la décima edición del programa 'Bailando con las estrellas', que se emitió en 2010. La actriz estuvo casada con Ashley Hamilton, hijo del actor George Hamilton, y también con el jugador de poker Rick Salomon. En 2011 se casó con el fotógrafo Kurt Iswarienko, de quien se divorció en 2023.

