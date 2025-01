Muere el guitarrista Enrique Bastante a los 65 años

El guitarrista español Enrique Bastante ha muerto a los 65 años tras sufrir un accidente con su vehículo en Villamesías, Cáceres. Tras su fallecimiento fue trasladado al hospital Don Benito-Villanueva, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Bastante se encontraba en estado crítico después de que su vehículo se saliera de la carretera y volcara en el kilómetro 274 de la autovía A-5, en sentido Madrid. Así lo informó 112 Extremadura.

Fue entonces cuando el guitarrita fue trasladado en estado crítico al hospital, donde este viernes confirmaron su fallecimiento.

¿Quién era Enrique Bastante?

Enrique Bastante era un prestigioso guitarrista de la movida madrileña. Durante su vida profesional colaboró con numerosos grupos de música como Flash Strato. Fue guitarrista en Gabinete Caligari, La Frontera, Ramonsters o Hitmakers, su última banda que formaba con Manolo UVI, Pedro Sánchez y Rapa PPM.

Tras su fallecimiento han sido varios los colegas que han querido despedirse de él. Pancho Varona ha sido uno de ellos. "Ayer falleció en accidente de tráfico Enrique Kike Bastante, hombre de música. Un todoterreno. Siempre importante y entregado, hiciera lo que hiciera. Un tipazo", escribió en X, antes Twitter.

Alberto Fangoria también le ha dedicado unas palabras. "Hasta siempre, Kike. Buen viaje a las estrellas. Enrique Bastante, D.E.P. Mi amigo, el guitarra y cantante de Flash Strato, guitarra de Gabinete Caligari, La Frontera, Ramonsters, Hitmakers y técnico de sonido de Fangoria que fallecía el 24 de enero en un accidente de tráfico", escribió.

Alaska, devastada por el fallecimiento de Bastante

Alaska ha dedicado unas palabras a su amigo, que trabajó como técnico de sonido para Fangoria. "Toda la vida, @kikeramonster, tantas cosas, desde un lado u otro. Te despedimos con todos los honores pero con mucha tristeza. Dejas mucho amor en este mundo… ¡Y qué buena estrella reciben por allá arriba!", ha escrito en una publicación de Instagram en la que aparece junto a él.

Mario Vaquerizo también se ha mostrado devastado por lo sucedido. "Amigo @kikeramonster, te has ido muy pronto. Estoy muy triste, no lo puedo evitar. Me da mucha rabia que personas como tú, que solo sabías hacer feliz a toda tu gente, ya no estén aquí. En fin, han sido muchos años. Fuiste el primer Road manager de Nancys Rubias, profesional como ninguno, siempre con una sonrisa y mucho estilo. Gracias a ti entré a formar parte de @ramonstersoficial y descubrí a dos amigos de por vida @manolouvioficialy @rafappm_le_doc, como tú. Siempre te voy a querer, Kike, siempre. A personas como tú solo se les puede querer", ha escrito.

