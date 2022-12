Los mejores musicales para disfrutar este puente

La oferta es muy amplia. Los títulos Mamma Mia, Matilda, Cantando Bajo la Lluvia o La Historia Interminables proponen espectáculos para todos los públicos y muy entretenidos. Madrid en Navidad es luces, villancicos, pero también musicales

Mamma Mia

El Teatro Rialto nos transporta a las islas griegas. La historia de una joven sin padre que terminará teniendo tres. Un musical basado en los 23 grandes éxitos de ABBA desde Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme hasta Chiquitita y The Winner Takes It All entre otros. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Canciones y mucho baile.

Cantando Bajo la Lluvia

Mucho baile en Cantando Bajo la Lluvia y también mucho amor. Un romance que enseña el Hollywood de los años 20 donde todo puede pasar. Una comedia llena de guiños cinéfilos, humor y sensibilidad. La historia se desenvuelve entre escenas, coreografías y canciones icónicas y espectaculares. Un clima donde los sueños se cumplen.

Matilda

Sueños como el de Matilda, porque esta pequeña tiene mucho que contar. Su sueño es leer todos los libros y los leerá, aunque para ello se enfrentará a su familia y también a su profesora. Una obra llena de sentimientos, emoción y humor. Una banda sonora compuesta de canciones que potencian la fuerza y la delicadeza de su historia.

La Historia Interminable

Y con sus libros Matilda viaja a mundos como este, el de La Historia Interminable. Donde los libros sí son bien recibidos y traen historias increíbles y criaturas de ensueño. Un universo donde dragones nos devuelven la fantasía. La nada está haciendo desaparecer sus paisajes y criaturas mágicas. Este es el comienzo de la historia de un libro que Bastian, un niño que ama la lectura, encuentra en la librería del señor Koreander.

Indicados para todas las edades y disfrutarlos en pareja, en grupos de amigos o con la familia. Historias detrás de unos musicales, que unas navidades más, contagian de ilusión al público de Madrid.