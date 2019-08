El festival más conocido de Cullera (Valencia) abre sus puertas del 7 al 12 de agosto. La sexta edición del Medusa Sun Beach Festival contará con artistas de música techno, trance, house y muchos más. Muchos grupos pasarán por el gran escenario de este festival que cuenta con unas dimensiones de 30x100 metros, diseñado y decorado por falleros valencianos. El año pasado disfrutaron de este festival más de 300.000 personas. Estos son los artistas que podrás ver en el festival Medusa 2019:

Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones en cuatro escenarios: Invaders (Main Stage), Resonance, Little Bird y Area51 mientras que el horario de fiesta irá desde las 17 horas en que se abrirán las puertas, hasta las 8 am que se pondrá punto y final.

El Viernes los cabeza de vcartel serán Space Elephants, Andres Campo, Residentes Radical y Dj Juanma. Por su parte, Invaders cerrará a las 07.00 am, Little Bird a las 07.30 am y Resonance y Area51 lo harán a las 08.00 am de la mañana.

El sábado LNY TNZ pondrá el cierre en el Main Stage, el b2b entre Jon Rundell y Cristian Varela cerrará el Resonance, Ismael Lora hará lo propio en Little Bird mientras que Abel Ramos y Albert Neve pondrán el broche de oro al Area51 con la fiesta de Axtone.

Para el domingo cambian los cierres. Invaders, Little Bird y Area51 cerrarán a las 06.00 am, mientras que Resonance se alargará hasta las 09.00 am con la fiesta de Ants. Noisecontrollers, Adam Beyer, Pese y Javi Molina serán los nombres encargados de poner punto y final.