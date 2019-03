Madrid alberga la primera gran exposición sobre Banksy en España

El Espacio 5.1 de Ifema acoge desde este jueves 6 de diciembre la exposición 'Banksy. Genius or vandal?', que recorre el "controvertido" universo artístico del creador a través de más de 70 creaciones, según han informado IQ Art Management y Sold Out, organizadores de la selección. 'Banksy. Genius or vandal?', visitada por más de 500.000 personas en Moscú y San Petersburgo, es la primera muestra sobre el "misterioso" artista británico de 'street art' que se organiza en España. Las creaciones expuestas, procedentes de colecciones privadas y con la colaboración de Lilley Fine Art/Contemporary Art Trader Gallery, incluyen obras originales, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

Una instalación audiovisual envolvente especialmente creada para esta muestra da la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el "misterioso" artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su "insólita trayectoria, no exenta de polémica". Entre las obras más reconocidas de la exposición se encuentra la serigrafía original de la serie 'Niña con globo', similar a la recientemente destruida por el propio artista en una "acción sin precedente" en Sotheby's, la casa de subastas de Londres.

Las obras de Banksy, el artista británico cuya identidad aún se desconoce, abordan temas universales como la política, la cultura o la ética. "El aura de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de nuestro tiempo", apuntan los organizadores de la selección.

"Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley", ha señalado el comisario de la exposición, Alexander Nachkebiya.

El objetivo de la muestra es, según ha subrayado Nachkebiya, que cada visitante pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: "¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde?". "Nuestra exposición pretende mostrar la profundidad del talento de Banksy, sus múltiples capas y dimensiones para que sean los propios visitantes quienes piensen y decidan. Su trabajo, siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de cada uno de nosotros. Supongo que todo esto lo convierte en un genio para mí", ha concluido el comisario de la exposición.