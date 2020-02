Lleida rechaza devolver voluntariamente la pieza de Sijena que se extravió en un inicio e insta a Aragón a ir a buscarla

El Museo de Lleida ha rechazado entregar voluntariamente el cuadro de la Inmaculada que no fue recuperado junto al resto de piezas del Monasterio de Sijena trasladadas en diciembre y ha instado a la juez de Huesca encargada del caso de habilitar los medios necesarios para ir a buscarla.

Así se pone de manifiesto en el escrito remitido por el representante legal del museo catalán, Jordi Vives, en relación a una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca del pasado 2 de enero en la ordenaba la entrega del cuadro "sin dilación". Destaca el letrado que la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena sí que alegó al escrito de la juez para exigir la entrada en el museo con el auxilio de la fuerza pública para recoger la pieza en el caso de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo, responsable de Cultura de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no lo hiciera.

Argumenta, además, que el Gobierno aragonés no sólo no presentó alegación alguna a la providencia, sino que realizó manifestaciones a través de su consejera de Cultura, Mayte Pérez, para protestar por la falta de entrega de las obras. "No se comprende -subraya el abogado- cómo puede esperar (el Gobierno de Aragón) dicho envío, cuando esta parte ya informó de que la posesión no se entregaría, sino que debía de ser tomada".

El letrado se refiere a un escrito remitido a la juez el pasado 14 de diciembre para instarle, "si lo estima oportuno", a señalar la fecha para que el Gobierno de Aragón tomara posesión del cuadro en el centro museístico. Recuerda, además, que en dicho escrito el Museo de Lleida no ofreció la entrega voluntaria sino que tan sólo "toleraría" que se tomara la posesión de la misma al no reconocer el consorcio rector del centro la legalidad de las decisiones adoptadas en relación a la ejecución provisional de la sentencia que ordenó la devolución de todas las piezas de Sijena.

Tras señalar que el consorcio no renuncia a continuar ejerciendo acciones legales para revertir la decisión judicial, el letrado catalán pide a la juez que aclare quien tomará posesión de la pieza reclamada, el Gobierno aragonés, el Ayuntamiento de Sijena o la propia orden religiosa que delegó en el Ejecutivo regional. El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha asegurado, en relación a la respuesta del museo leridano, no entender cómo la responsable judicial no proveyó "debidamente" la petición de envío de la fuerza pública a recuperarla.