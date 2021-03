La opinión de Enrique San Francisco sobre el coronavirus: "Lo único creíble es el número de fallecidos"

El actor Enrique San Francisco, fallecido este lunes a los 65 años de edad, opinó sobre la situación de la pandemia del coronavirus en sus últimas declaraciones a Antena 3 durante una entrevista en 'Espejo Público' en noviembre.

"Lo único que me creo es que, evidentemente, hay muchos muertos. Eso es de preocupar, eso es lo que no es mentira. De lo demás no me creo nada porque creo que no saben nada, o que hacen como que no saben, o que confunden al pueblo con informaciones, cada uno la que quiere... con lo cual, es una incertidumbre absoluta", señaló en la sección 'Rivera y Amigos'.

San Francisco llevaba varias semanas ingresado en el hospital Clínico San Carlos de Madrid a consecuencia de una neumonía bilateral que no ha podido superar, según ha confirmado Antena 3 Noticias.

De lo demás no me creo nada, porque creo que no saben nada

El humor de Quique San Francisco contra el coronavirus

Si por algo se caracterizó Quique San Francisco durante su carrera fue por su sentido del humor, algo que puso en práctica cuando le preguntaron por la vacuna contra el coronavirus, que en ese momento todavía no estaba aprobada en España. "No me pondría la vacuna. Yo creo que no. Porque creo que además a mí el COVID-19 no me va a hacer nada, se va a asustar. Es una broma, es mejor hacer cachondeo de todo esto", dijo, mientras recordaba los accidentes que tuvo a lo largo de su vida.

Tenemos una vida que ha cambiado en dos horas por el coronavirus

Durante la entrevista, el actor también se sinceró sobre su situación económica e ironizó sobre ella, a pesar de las informaciones que apuntaban a que estaba arruinado. "Yo arruinado he estado siempre, es absurdo, no es una noticia nueva", bromeó.

Precisamente, el humorista lamentó la falta de trabajo por las restricciones impuestas durante la pandemia. "Tenemos una vida que ha cambiado en dos horas. Tenía trabajo durante cuatro o cinco meses seguidos y de la noche a la mañana me quedé sin ninguno", declaró el actor.