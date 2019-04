El libro 'Vidas unidas' recoge las historias reales de 22 familias adoptivas

Olvido es madre de cuatro hijos: dos biológicos y dos adoptados. Ella y su marido, como muchos otros padres, han pasado largos "embarazos burocráticos". El libro que ahora publica, 'Vidas Unidas', cuenta la historia de 22 familias.

Daniel es uno de los protagonistas, con 12 años llego a un pueblo de Navarra. Séis años después es uno más de la familia. su vida no fue nada fácil desde el primer día. "A mi me encontró en la basura un trabajador, estaba llorando, me sacó y me llevó al orfanato", explica Daniel.

Daniel lo tenía difícil para ser adoptado, ya era una adolescente y además con una discapacidad. "Lo primero que nos enseñaron fue una foto de sus manos (con una malformación) y dijimos que eran preciosas, que nos enseñaran al chico", añade la madre de Daniel, Ana Belén.

Ese fue el primer encuentro que unió sus vidas, ahora saben bien que el amor nace en el corazón y no en los genes. "Quieres a quién crías y esos son tus hijos", nos cuenta la escritora Olvido Macías

Historias de libro y de oficina. Nuestra compañera Ángeles esperó cuatro años a que llegara su hija pequeña y hoy apoyaba a Jesús en los últimos meses de su largo camino para ser padre asegurándole que cuando le entreguen a sus niños se le olvidarán todas las esperas y preocupaciones.